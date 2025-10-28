Wertung am Grünen Tisch: Heepen erhält Punkte gegen Wellensiek

Die Begegnung zwischen der SpVg Heepen und dem VfR Wellensiek wurde nach wenigen Minuten abgebrochen, da sich Gästespieler Yasin Allouch eine schwere Verletzung (heutige Diagnose: Schienbeinbruch und Bänderriss) zugezogen hatte und mit dem RTW abtransportiert werden musste. Während Allouch schreiend auf dem Boden lag, beendete Heepen die Offensivaktion und schoss das Führungstor in der dritten Spielminute.
Nur zwei Tage später steht die Wertung fest. Viele hatten mit einer Neuansetzung gerechnet, doch der Staffelleiter hat die Partie mit 2:0 für Heepen gewertet. Gleichzusetzen ist dies mit einer schuldhaften Verursachung des Abbruchs durch Wellensiek.
Nach FuPa-Informationen wird der VfR Wellensiek gegen diese Entscheidung vorgehen. Denn noch am Sonntag hieß es, dass sich beide Mannschaften einvernehmlich auf einen Spielabbruch geeinigt hätten. Der Schiedsrichter Lasse Hundsdörfer hat jedoch einen anders formulierten Sonderbericht erstellt, der Wellensiek als Verursacher des Abbruchs ausmacht. Praktisch ausgedrückt, Wellensiek soll alleine entschieden haben, dass die Partie nicht fortgeführt wird. So ist davon auszugehen, dass dem Staffelleiter die Hände gebunden waren und eine schnelle Spielwertung vorgenommen werden konnte.
Ein offizielles Statement möchte Markus Nolting, 2. Vorsitzender des VfR Wellensiek, noch nicht abgeben, bestätigt aber, dass gegen die Entscheidung Rechtsmittel eingelegt werden.
UPDATE 22 Uhr:
Marko Puskaric, Trainer der SpVg Heepen, befand sich am Dienstagabend auf dem Trainingsplatz und rief FuPa Westfalen nach der Einheit zurück. Für ihn ist die Spielwertung richtig: "Man muss sagen, dass alles sehr unglücklich gelaufen ist. Wir bedauern die Situation sehr und wünschen dem verletzten Spieler alles Gute. Unser Spieler Brian Ketscher ist Physio und hat ihn von Anfang bis Ende begleitet. Als sich alles beruhigt hatte, wollte der Schiedsrichter die Mannschaften aus der Kabine holen, um weiterzuspielen. Wellensiek war dazu nicht mehr bereit. Wir haben natürlich gesagt, dass wir niemanden dazu zwingen können und haben dem Abbruch zugestimmt. Der Schiedsrichter hat dies entsprechend wahrheitsgemäß im Spielbericht festgehalten. Für mich persönlich war es definitiv keine Verletzungssituation, nach der man eine Partie abbrechen muss."