Wertung am "Grünen Tisch": Heepen bekommt Punkte gegen Wellensiek

Die Begegnung zwischen der SpVg Heepen und dem VfR Wellensiek wurde nach wenigen Minuten abgebrochen, da sich Gästespieler Yasin Allouch eine schwere Verletzung (heutige Diagnose: Schienbeinbruch und Bänderriss) zugezogen hatte und mit dem RTW abtransportiert werden musste. Während Allouch schreiend auf dem Boden lag, beendete Heepen die Offensivaktion und schoss das Führungstor in der dritten Spielminute.

Nur zwei Tage später steht die Wertung fest. Viele hatten mit einer Neuansetzung gerechnet, doch der Staffelleiter hat die Partie mit 2:0 für Heepen gewertet. Gleichzusetzen ist dies mit einer schuldhaften Verursachung des Abbruchs durch Wellensiek.