Wertingen II setzt sich auch gegen formstarke Altisheimer durch

Die zweite Mannschaft des TSV Wertingen kann sich gegen die zuletzt formstarken Gäste aus Altisheim durchsetzen. Im ersten Durchgang war es ein gutes Kreisklasse-Spiel mit Tempo. Bastian Völk und Andrei Oneata hatten in der Anfangsphase die besten Chancen die Zusamstädter in Führung zu bringen, aber auch Altisheim versteckte sich nicht und versuchte mitzuspielen. Völk brachte die Heimmannschaft kurz vor der Pause in Führung. Nach einem guten Ball von Nicolas Korselt in den Lauf von Völk lief dieser zunächst am Gästekeeper vorbei und dann mit dem Ball ins Tor. Kurz nach der Pause setzte Wertingen das 2:0 nach. Nach einer Freistoßflanke wurde der Ball von Simon Riesinger per Kopf nochmal quer vors Tor gebracht und Korselt war zur Stelle und köpfte aus kürzester Distanz ein. Beide Mannschaften hatten noch die ein oder andere Chance Treffer zu erzielen, doch es blieb beim 2:0.