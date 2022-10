Wertingen belohnt sich und holt Derbysieg über Meitingen

Der TSV Wertingen gewinnt das Altlandkreisderby gegen den TSV Meitingen verdient mit 2:0. Die Meitinger Offensive, die vor dieser Parte noch die beste der Liga war, brachte gegen die starke Wertinger Defensive kaum etwas zustande. Da Wertingen die Partie nicht schon früher entschieden hatte und der 2:0 Treffer erst in der 89. Minute fiel, blieb das Duell zwischen den zwei Rivalen bis zum Ende spannend. Die Heimmannschaft ging vor 300 Zuschauern bereits in der 6. Minute in Führung. Eine gute Ecke von Christoph Prestel köpfte Maximilian Fischer am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. Zehn Minuten später war erneut Fischer mit einem Kopfball nach einer Wertinger Ecke gefährlich, doch diesmal klärte ein Meitinger Verteidiger kurz vor der Linie. Nach einer guten halben Stunde, kurz nachdem Gäste-Spielertrainer Denis Buja verletzungsbedingt das Feld verlassen musste, ereignete sich die erste Meitinger Torchance im Spiel. Torjäger Michael Meir versuchte Torwart Sandro Scherl zu überlupfen, doch der konnte den Ball mit einer Hand abwehren. Kurz vor der Pause hätten die Zusamstädter das 2:0 nachlegen müssen. Zunächst war Manuel Rueß durchgebrochen, doch sein Schuss wurde von Gästetorhüter Niklas Schmitt abgewehrt. Der Ball sprang zu Gheorghe Geanta, doch dieser schob wiederrum den Ball aus ca. 16 Metern am leeren Tor vorbei. Nach dem Seitenwechsel passierte einige Zeit kaum etwas. Meitingen entwickelte ab der 70. Minute mehr Ballbesitz, ohne jedoch Torgefahr auszustrahlen. Die Wertinger konnten auf der anderen Seite ihre Gegenangriffe nicht sauber ausspielen, sodass sich die Partie weitestgehend im Mittelfeld abspielte. In der 89. Minute machte dann der eingewechselte Stefan Fackler den Deckel drauf. Kapitän Maximilian Beham schickte Fackler per Kopfball in die Tiefe, der blieb vor dem Tor cool und schob ins lange Eck zum 2:0 Endstand ein. Der TSV Wertingen ist somit seit vier Spielen in Folge ungeschlagen und darf seit 2013 mal wieder einen Derbysieg über den TSV Meitingen feiern.

Tore: 1:0 Fischer (6.), 2:0 Fackler (89.)

Zuschauer: 300