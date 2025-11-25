Werte und Verhaltenskodex im Fußballverein

In den vergangenen Wochen schlugen zwei Nachrichten hohe Wellen: Ein 12-jähriger Schiedsrichter wurde laut Berichten im bayerischen Jugendfußball mit dem Tod bedroht. Gleichzeitig berichtete die Süddeutsche Zeitung über eine handfeste Schlägerei bei einem Jugendspiel. Solche Vorfälle sind nicht nur tragisch – sie sind ein Alarmsignal für den gesamten Amateurfußball.
Warum Werte heute wichtiger sind denn je
Solche Eskalationen zeigen klar: Konflikte, Aggression und Respektlosigkeit haben ihren Ursprung oft tiefer: In fehlenden verbindlichen Werten bei der Erziehung unserer Jugend aber auch fehlender Aufarbeitung solcher Vorfälle in Vereinen und unklaren Verhaltensregeln im Verein. Ohne einen Verhaltenskodex, der Respekt, Fairness und Verantwortung klar verankert, und ohne ein aktives Arbeiten mit diesem Kodex fehlt ein Rahmen, der solches Fehlverhalten eindämmen kann.
Ein offener, klar kommunizierter Wertekanon dient daher nicht nur der Prävention – er ist zugleich ein wichtiges Signal nach außen: An Spieler:innen, Eltern, Funktionsträger:innen und die gesamte Öffentlichkeit. Wenn ein Verein öffentlich Probleme wie Gewalt oder Drohungen erlebt, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Reputation und das Vertrauen in die Vereinsarbeit.
Wertearbeit beginnt im Verein
Für uns bei Verein(t) ist klar: Es reicht nicht, Werte im Vereinsregister oder in einer schönen Satzung zu verankern. Werte müssen gelebt werden – im Training, im Spiel, im Umgang mit Eltern, in Konflikten mit anderen Vereinen oder Schiedsrichter:innen.
Dafür braucht es regelmäßig Reflexion, Austausch und Bewusstsein:
Wenn Werte nur dekorativ sind, nützen sie wenig. Aber wenn sie Teil des gelebten Alltags werden, können sie das Verhalten nachhaltig beeinflussen.
Die Außenwirkung kann existenziell sein
Schlagzeilen wie „Todesdrohung gegen Jugend-Schiedsrichter“ oder „Massenprügelei bei Jugendspiel“ machen heutzutage schnell die Runde und werfen folgerichtig große Fragen auf:
Gerade heute, in einer Zeit verstärkter Öffentlichkeit, müssen Vereine diese Fragen offensiv angehen. Ein klarer Werte- und Verhaltenskodex ist kein „schönes Extra“ – er ist ein Fundament.
So wollen wir bei Verein(t) unterstützen
Wir glauben, dass Wertearbeit keine lästige Pflicht ist, sondern eine Chance. Eine Chance, den Verein so zu gestalten, dass er Menschen schützt, verbindet und prägt.
Wir laden euch herzlich zu zwei Info- und Workshopabenden ein, bei denen wir gemeinsam darüber sprechen:
Wir möchten wissen:
Und wir gehen nicht in eine klassische Frontalveranstaltung. Wir gestalten den Abend im Workshop-Charakter:
Wir hören zu, wir sammeln, wir strukturieren –
und wir entwickeln gemeinsam Ansätze, die für eure Situation passen.
Praktisch, alltagsnah und realitätsorientiert.
Die Teilnahme ist kostenlos. Ihr könnt gerne persönlich vor Ort dabei sein oder euch online zuschalten.
So meldet ihr euch an
Bitte nutzt das Kontaktformular unter diesem Beitrag.
Wir benötigen nur:
Mehr braucht es nicht.
Verein(t) – Für Werte. Für Vertrauen. Für Gemeinschaft.