Wersten 04 verpflichtet Ex-Kosova-Kapitän Astrit Hyseni Mit Astrit Hyseni kommt einer der bekanntesten Fußballer der Düsseldorfer Amateurfußballszene zum SV Wersten 04. Der Ex-Kapitän des FC Kosova soll den Kreisligisten mittelfristig in die obere Tabellenhälfte führen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Astrit Hyseni wechselt zum SV Wersten. – Foto: Andreas Bornewasser

In der Kreisliga A zählt der SV Wersten 04 in dieser Saison eher zu den grauen Mäusen. Vor dem letzten Spieltag rangieren die von Olaf Faßbender trainierten Fußballer auf Tabellenplatz 12. Auch wenn das Feld in dieser Saison eng beieinanderliegt und der FC Bosporus auf Platz sechs nur sechs Zähler mehr auf dem Konto hat, kann diese Ausbeute nur bedingt zufriedenstellen.

Am Scheideweg hat man daher längst begonnen, die Weichen für die neue Spielzeit zu legen. Dann soll auch Astrit Hyseni helfen, den SVW tabellarisch nach oben zu führen. Die Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom FC Kosova ist zweifellos ein Coup. Beim Landesligisten war Hyseni nicht nur Kapitän und Identifikationsfigur. Gerade in der letzten Saison, als Kosova lange vom Aufstieg in die Oberliga träumen durfte, zählte der inzwischen 30-Jährige zu den herausragenden Akteuren der Liga, so dass man sich vielerorts die Frage stellte, warum einer wie er nur auf Landesliga-Level kickt. An das Niveau von damals reichte der Mittelfeld-Allrounder in dieser in Kürze zu Ende liegenden Saison vielleicht nicht mehr ganz heran, was aber auch an anhaltenden Kniebeschwerden gelegen haben dürfte. Diese veranlassten Hyseni nun auch, sich einer Operation am lädierten Kreuzband zu unterziehen. Folglich wird der Zugang Wersten 04 auch noch nicht zur Sommervorbereitung zur Verfügung stehen.

Verbindung zum Club besteht schon „Wir werden ihn behutsam aufbauen. Wenn alles gut läuft, dann kann er zur Rückrunde bei uns einsteigen“, sagt Faßbender, der sich in diesem Zusammenhang auch vehement gegen Spekulationen wehrt, wonach er Hyseni nur aufgrund dessen Verletzung bekommen habe. „Das stimmt nicht. Wir kennen uns schon lange, standen daher auch regelmäßig im Austausch und haben uns über diesen Wechsel auch schon unterhalten, als noch gar nicht feststand, dass er sich operieren lassen muss“, stellt Faßbender klar. In dem Zusammenhang verwies der 53-Jährige auch auf Hysenis Verbindungen zum Klub. „Sein Sohn spielt bei uns in der D-Jugend. Zudem wohnt er in der Nähe der Platzanlage. All das hat sicherlich auch für uns gesprochen“, so der Coach weiter.