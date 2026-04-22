Wersten 04 erhält nach langem Warten Planungssicherheit Der Sportausschuss soll am Mittwoch den Umbau des alten Aschenplatzes beschließen. 30 Mannschaften trainieren auf der Bezirkssportanlage unter beengten Verhältnissen. Jetzt rückt die Umsetzung näher. von RP / rö · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Sportanlage des SV Wersten erhält ein Upgrade. – Foto: Alexander Biehler

Für den Fußballverein Wersten 04 gibt es jetzt endlich Planungssicherheit. Der Sportausschuss soll in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. April, als erstes Gremium den Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss für den Umbau eines alten Asche- in einen Kunstrasenplatz beschließen.

Auch wenn der Club gehofft hatte, dass der Ausbau des Platzangebotes noch in diesem Jahr passiert, ist der sogenannte A+F-Beschluss das Kriterium dafür, dass es von der Planung in die Umsetzung gehen wird. Beschließen soll über die Maßnahme letztlich dann der Stadtrat in seiner Sitzung am 7. Mai. Etwas unglücklich: Erst einen Tag darauf (8. Mai) wird die zuständige Bezirksvertretung angehört. Rund zwei Millionen Euro kostet die Umsetzung, mit dem Projekt wird für die vielen Mannschaften bei Wersten 04 Platz geschaffen. Der Verein hat den Schwerpunkt Fußball. Es gibt drei Herren- und eine Frauenmannschaft sowie 26 Jugendmannschaften (19 männlich und sieben weiblich). Darüber hinaus wird die Sportanlage von verschiedenen Schulen genutzt.

Ein Kunstrasen zu wenig für 30 Teams Für den Trainings- und Spielbetrieb der zahlreichen Fußballmannschaften ist das vorhandene Kunstrasenspielfeld alleine nicht ausreichend. Das Tennengroßspielfeld soll daher umgebaut und mit einem Kunststoffrasenbelag ausgestattet werden. Zusätzlich erfolgt der Umbau des Tennenkleinspielfeldes in eine Mehrzwecksportanlage mit Kunststoffbelag, um hier vorzugsweise die Belange des Schulsportes abdecken zu können, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung für die Politik. Dabei wird diese gleich noch aufgewertet: Die Sportfläche wird durch eine diagonal verlaufende 50-Meter-Sprintstrecke in zwei Bereiche eingeteilt. Im nördlichen Bereich ist eine Weitsprunggrube mit Anlaufbereich sowie eine große Freifläche für einen Hangel- und Balancierparcours geplant. Im südlichen Bereich sind ein Kleinspielfeld für Basketball und Soccer sowie Spiel- und Sitzhügel vorgesehen. Das Kunstrasenspielfeld wird mit zwei Fußballtoren, einem mobilen Trainingstor sowie vier Jugendtoren und zwei Spieler- und Betreuerbänken ausgestattet. Eine Förderung aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) wird laut Stadt angestrebt. Im Falle einer Bewilligung erfolgt eine Förderung in Höhe von bis zu 44 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Eine Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Klimaschutzetat ist nach Prüfung nicht möglich. Baubeginn ist für das erste Quartal 2027 geplant, die Bauzeit ist mit sechs bis sieben Monaten angesetzt.