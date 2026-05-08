Werratal und Ellershausen unter Zugzwang, TSV mit nächstem Schritt?

– Foto: Sascha Drenth

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 bietet sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller richtungsweisende Begegnungen. Vor allem der souveräne Spitzenreiter aus Landolfshausen steht nach zuletzt starken Auftritten erneut im Fokus, während sich im unteren Drittel mehrere direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg gegenüberstehen.

Die SG Werratal 2000 wartet weiter auf Befreiungsschläge im Tabellenkeller, zeigte zuletzt beim 3:3 in Groß Ellershausen nach spätem Ausgleich aber Moral. Bereits gegen den 1. SC Göttingen 05 II hatte Werratal nach einem 0:2-Rückstand zurückgefunden, verlor jedoch noch 2:3 durch ein spätes Gegentor, nun stehen sie seit vier Spielen ohne Sieg da. TuSpo Petershütte reist nach dem offensivstarken 6:2 gegen den VfR Dostluk Osterode mit Selbstvertrauen an, musste sich zuvor aber dem Spitzenreiter aus Landolfshausen mit 2:3 geschlagen geben. Die Niederlage war ihre erste nach neun ungeschlagenen Spielen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfR Dostluk Osterode VfR Dostluk SG Bergdörfer SG Bergdörfe 15:00 PUSH

VfR Dostluk Osterode (16.) – SG Bergdörfer (10.) Der VfR Dostluk Osterode bleibt mit sieben Punkten Tabellenletzter und kassierte zuletzt beim 2:6 in Petershütte die nächste deutliche Niederlage. Mit bereits 87 Gegentreffern stellt die Mannschaft weiterhin die anfälligste Defensive der Liga. Die SG Bergdörfer reist dagegen nach dem eindrucksvollen 6:0 gegen den 1. SC Göttingen 05 II mit Rückenwind an, wobei insbesondere Bode und Jünemann überzeugten. Für die Gäste bietet sich die Gelegenheit, sich weiter von der unteren Tabellenregion abzusetzen.

TSV Landolfshausen/Seulingen (1.) – 1. SC Göttingen 05 II (9.) Der TSV Landolfshausen/Seulingen präsentiert sich im Saisonendspurt konstant und offensivstark. Nach dem 4:0 gegen Denkershausen folgte ein 3:2 gegen TuSpo Petershütte, zudem gewann der Tabellenführer bereits das Hinspiel gegen Göttingen 05 II deutlich mit 6:0. Die Gäste holten zuletzt zwar ein spätes 3:2 bei der SG Werratal 2000, gingen davor allerdings in Bergdörfer mit 0:6 unter. Mit 82 Treffern stellt Landolfshausen weiterhin die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga.

SV Rotenberg (12.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (8.) Der SV Rotenberg sammelte beim 1:1 gegen den RSV Göttingen zumindest einen wichtigen Punkt im unteren Tabellenbereich. Mit 29 Punkten bleibt die Mannschaft jedoch weiter gefährdet und benötigt weitere Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen reist nach zwei Niederlagen ohne eigenes Torerlebnis an und verlor zuletzt sowohl gegen Landolfshausen als auch gegen den SSV Nörten-Hardenberg. Trotz der jüngsten Rückschläge liegt Denkershausen weiter fünf Punkte vor Rotenberg.

RSV Göttingen (4.) – SG Lenglern (5.) Zwischen dem RSV Göttingen und der SG Lenglern trifft direkte Konkurrenz im oberen Mittelfeld aufeinander. Beide Mannschaften stehen bei 39 Punkten, wobei der RSV zwei Spiele weniger absolviert hat. Das Hinspiel entschied Lenglern erst durch ein spätes Tor von Armbrecht mit 3:2 für sich, zuletzt verlor die Mannschaft allerdings ein turbulentes Spiel gegen Niedernjesa mit 3:4. Der RSV kam derweil gegen Rotenberg nicht über ein 1:1 hinaus.

SSV Nörten-Hardenberg (11.) – SG Niedernjesa v.1925 (13.) Der SSV Nörten-Hardenberg hat sich mit zwei überzeugenden Siegen zuletzt Luft verschafft und gewann sowohl gegen Denkershausen als auch bei Sparta Göttingen ohne Gegentor. Die Mannschaft aus Nörten steht damit bei 29 Punkten und hat den Vorsprung auf die Abstiegsplätze leicht ausgebaut. Die SG Niedernjesa v.1925 reist nach einem spektakulären 4:3-Erfolg in Lenglern an, bei dem der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Beide Teams trennt vor dem direkten Duell nur ein kleiner Abstand.

Sparta Göttingen (7.) – SCW Göttingen (3.) Für Sparta Göttingen verliefen die vergangenen Wochen nicht wirklich positiv, zuletzt setzte es ein deutliches 0:3 gegen den SSV Nörten-Hardenberg. Bereits das Hinspiel gegen den SCW Göttingen endete torlos, nun trifft Sparta erneut auf eines der stärksten Teams der Liga. Der SCW musste sich zwar zuletzt dem SC Hainberg mit 0:3 geschlagen geben, bleibt aber mit 50 Punkten Tabellendritter. Um den Anschluss an die Spitze nicht weiter zu verlieren, benötigt der SCW einen Erfolg.