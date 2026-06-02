Werratal setzt Zeichen: Quintett bleibt ligaunabhängig

– Foto: SG Werratal Instagram

Die SG Werratal kann die nächsten wichtigen Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 vermelden. Gleich vier Spieler haben ihre Zusage verlängert – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Für den Verein ist das ein starkes Signal in einer sportlich schwierigen Situation.

Die SG Werratal treibt ihre Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann die nächsten Zusagen aus dem aktuellen Kader präsentieren. Mit Nico Vedder, Marc Glatter, Hendrik Suslik, Lucas Kraft und Torhüter Max Hitzschke haben fünf weitere Spieler ihre Zukunft an den Verein gebunden. Besonders bemerkenswert: Alle Verlängerungen gelten ligaunabhängig.

Der Verein wertet die Entscheidungen als deutliches Zeichen des Zusammenhalts in einer Phase, in der die sportliche Situation herausfordernd ist. „Wir freuen uns sehr, dass die Jungs gerade in dieser schwierigen sportlichen Phase trotzdem zu unserem Verein stehen und ihre Zusage gegeben haben“, heißt es in der Mitteilung der SG Werratal.

Vor allem die langjährigen Akteure stehen dabei für Kontinuität. Glatter und Suslik tragen bereits seit 2011 das Trikot der SG. Glatter kommt in der laufenden Saison auf 25 Einsätze und gehört damit zu den Stammkräften. Insgesamt absolvierte er (seit der Saison 2023/24) bislang 85 Pflichtspiele für Werratal und erzielte dabei 14 Tore. Suslik brachte es in dieser Saison auf 13 Einsätze und zwei Treffer. Insgesamt stehen für ihn (auch seit 23/24) 51 Partien im Vereinstrikot zu Buche.

Auch Lucas Kraft bleibt dem Klub erhalten. Der Mittelfeldspieler gehört seit 2020 zum Verein und sammelte in dieser Saison 16 Einsätze. Insgesamt lief er (seit 23/24) 45 Mal für die SG Werratal auf.

Mit Max Hitzschke hat zudem ein noch vergleichsweise neuer Spieler seine Zusage gegeben. Der Torhüter ist seit 2024 im Verein und kam in dieser Saison auf acht Einsätze. Insgesamt stehen elf Spiele für Werratal in seiner Statistik.

Nico Vedder, der sich dem Verein 2025 angeschlossen hatte und bislang 7 Einsätze verbuchen kann, komplettiert das Quintett der Verlängerungen.

Für die Verantwortlichen haben die Zusagen eine Bedeutung, die weit über die reine Kaderplanung hinausgeht. Der Verein spricht von einem „klaren Zeichen für Zusammenhalt, Vertrauen und die gemeinsame Überzeugung, unseren Weg weiterzugehen“. Gleichzeitig bedankt sich die SG ausdrücklich „für euren Einsatz auf dem Platz, eure Haltung neben dem Platz und eure Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen“.

Die Botschaft ist eindeutig: Unabhängig davon, in welcher Liga die SG Werratal in der kommenden Saison antritt, soll der eingeschlagene Weg mit einem festen Kern aus bewährten Kräften fortgesetzt werden. Oder, wie es der Verein selbst formuliert: „Gemeinsam kämpfen wir weiter. Gemeinsam stehen wir für unseren Verein.“