Werratal schießt Niedernjesa ab, Sparta siegt deutlich gegen Rotenberg

Mit deutlichen Erfolgen behaupten sich SG Werratal 2000 und Sparta Göttingen, während auch die Teams von Nörten-Hardenberg und Göttingen 05 II ungeschlagen bleiben. Nach zwei Runden stehen gleich fünf Mannschaften mit der Maximalausbeute von sechs Punkten oben.

Früh geriet Göttingen II durch Möhlke (11.) in Rückstand, fand aber sofort die Antwort durch Schöngart (14.). Nach der Pause zogen Bukari (55.) und Sacki (63.) die Partie auf die Seite der Gastgeber, ehe die Schlussphase mit zwei weiteren Toren klar für 05 II sprach. Damit bleibt die Landesliga-Reserve verlustpunktfrei, Denkershausen rangiert nach zwei Niederlagen am Tabellenende.

Nörten-Hardenberg legte den Grundstein durch Grube (26.) und ging nach zwischenzeitlichem Ausgleich mit Treffern von Hillemann (50.) und Hebeler (75.) wieder in Führung. Petershütte zeigte Moral und glich zweimal aus, ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit die Niederlage besiegelte. Der SSV bleibt mit sechs Punkten oben dran, Absteiger Petershütte wartet weiter auf den ersten Sieg.

Mit einem furiosen Auftritt untermauerte Werratal seine Frühform und lag nach einer halben Stunde schon 3:0 vorne. Niedernjesa kam durch Brömsen (44.) immerhin zum Ehrentreffer, ehe die Gastgeber nach der Pause durch Bock, Fromm und Gutheil davonzogen. Werratal bleibt mit 12:3 Toren souverän Tabellenführer, Niedernjesa stagniert bei drei Punkten.

RSV Göttingen bestimmte das Spielgeschehen und traf durch Pöge (17.) und Perczynski (53.) zur 2:0-Führung. Zwar brachte Bode (64.) Osterode kurzzeitig zurück, doch Pfeifenschneider (85.) und Ernst (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Damit hat RSV die ersten drei Punkte, Osterode bleibt ohne Zähler.

SC Hainberg – SG Lenglern 2:0 Ein frühes Tor von Mc Galty (10.) brachte Hainberg in eine komfortable Position. Lenglern fand kaum Wege in die Offensive und kassierte kurz vor Schluss durch Behrendt (89.) den entscheidenden zweiten Treffer. Mit sechs Punkten gehört Hainberg zur Spitzengruppe, Lenglern bleibt punktlos.

Sparta Göttingen – SV Rotenberg 4:1 Rotenberg ging durch Mühlhaus (26.) zunächst in Führung, doch Sparta egalisierte das Spiel noch vor der Pause durch Sam (42.). In der zweiten Halbzeit entschieden Dogan (58.), Taubert (68.) und Kazan (90.) die Partie klar zugunsten der Hausherren. Sparta klettert damit ins Mittelfeld, Rotenberg wartet weiter auf den ersten Punkt.

SCW Göttingen – TSV Landolfshausen/Seulingen 1:3 Landolfshausen stellte mit Treffern von Celik (25.) und Lippenat (46., 65.) schon früh die Weichen. Schmerbach verkürzte in der Schlussphase für SCW (85.), mehr war für die Gastgeber aber nicht drin. Damit bleibt der TSV mit sechs Punkten in der Spitzengruppe, Vizemeister SCW Göttingen verharrt bei einem Zähler.