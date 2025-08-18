 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Sascha Drenth

Werratal schießt Niedernjesa ab, Sparta siegt deutlich gegen Rotenberg

2. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 im Überblick

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 4
Denkershaus.
Niedernjesa
SG Lenglern
N-Hardenberg

Mit deutlichen Erfolgen behaupten sich SG Werratal 2000 und Sparta Göttingen, während auch die Teams von Nörten-Hardenberg und Göttingen 05 II ungeschlagen bleiben. Nach zwei Runden stehen gleich fünf Mannschaften mit der Maximalausbeute von sechs Punkten oben.

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
4
2
Abpfiff

SSV Nörten-Hardenberg – TuSpo Petershütte 4:2

Nörten-Hardenberg legte den Grundstein durch Grube (26.) und ging nach zwischenzeitlichem Ausgleich mit Treffern von Hillemann (50.) und Hebeler (75.) wieder in Führung. Petershütte zeigte Moral und glich zweimal aus, ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit die Niederlage besiegelte. Der SSV bleibt mit sechs Punkten oben dran, Absteiger Petershütte wartet weiter auf den ersten Sieg.

Gestern, 10:45 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
5
2
Abpfiff

1. SC Göttingen 05 II – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen 5:2

Früh geriet Göttingen II durch Möhlke (11.) in Rückstand, fand aber sofort die Antwort durch Schöngart (14.). Nach der Pause zogen Bukari (55.) und Sacki (63.) die Partie auf die Seite der Gastgeber, ehe die Schlussphase mit zwei weiteren Toren klar für 05 II sprach. Damit bleibt die Landesliga-Reserve verlustpunktfrei, Denkershausen rangiert nach zwei Niederlagen am Tabellenende.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
1
4
Abpfiff

VfR Dostluk Osterode – RSV Göttingen 1:4

RSV Göttingen bestimmte das Spielgeschehen und traf durch Pöge (17.) und Perczynski (53.) zur 2:0-Führung. Zwar brachte Bode (64.) Osterode kurzzeitig zurück, doch Pfeifenschneider (85.) und Ernst (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Damit hat RSV die ersten drei Punkte, Osterode bleibt ohne Zähler.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
7
1
Abpfiff

SG Werratal 2000 – SG Niedernjesa v.1925 7:1

Mit einem furiosen Auftritt untermauerte Werratal seine Frühform und lag nach einer halben Stunde schon 3:0 vorne. Niedernjesa kam durch Brömsen (44.) immerhin zum Ehrentreffer, ehe die Gastgeber nach der Pause durch Bock, Fromm und Gutheil davonzogen. Werratal bleibt mit 12:3 Toren souverän Tabellenführer, Niedernjesa stagniert bei drei Punkten.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
2
0
Abpfiff

SC Hainberg – SG Lenglern 2:0

Ein frühes Tor von Mc Galty (10.) brachte Hainberg in eine komfortable Position. Lenglern fand kaum Wege in die Offensive und kassierte kurz vor Schluss durch Behrendt (89.) den entscheidenden zweiten Treffer. Mit sechs Punkten gehört Hainberg zur Spitzengruppe, Lenglern bleibt punktlos.

Gestern, 15:00 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
4
1
Abpfiff

Sparta Göttingen – SV Rotenberg 4:1

Rotenberg ging durch Mühlhaus (26.) zunächst in Führung, doch Sparta egalisierte das Spiel noch vor der Pause durch Sam (42.). In der zweiten Halbzeit entschieden Dogan (58.), Taubert (68.) und Kazan (90.) die Partie klar zugunsten der Hausherren. Sparta klettert damit ins Mittelfeld, Rotenberg wartet weiter auf den ersten Punkt.

Gestern, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
1
3
Abpfiff

SCW Göttingen – TSV Landolfshausen/Seulingen 1:3

Landolfshausen stellte mit Treffern von Celik (25.) und Lippenat (46., 65.) schon früh die Weichen. Schmerbach verkürzte in der Schlussphase für SCW (85.), mehr war für die Gastgeber aber nicht drin. Damit bleibt der TSV mit sechs Punkten in der Spitzengruppe, Vizemeister SCW Göttingen verharrt bei einem Zähler.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
2
5
Abpfiff

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen – SG Bergdörfer 2:5

In einer torreichen Begegnung drehte Groß Ellershausen einen frühen Rückstand durch Apel (34., 44.) zwischenzeitlich in ein 2:2. Doch Bergdörfer zeigte sich im zweiten Durchgang treffsicher und setzte sich durch Wedekin (70., 83.) und Müller (90.) klar durch. Bergdörfer bleibt ungeschlagen mit vier Punkten, Ellershausen wartet noch auf den ersten Sieg.

Aufrufe: 018.8.2025, 15:00 Uhr
NBAutor