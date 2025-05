Werratal fordert Göttingen II – Sülbeck gastiert in Landolfshausen

SG Bergdörfer (12./31 Punkte) – Sparta Göttingen (5./38 Punkte)

Mit Rückenwind aus dem klaren 3:0 gegen Gleichen tritt Bergdörfer gegen das offensivstarke Sparta Göttingen an. Sparta überzeugte am letzten Spieltag mit einem 4:2 im Stadtduell gegen Göttingen 05 II. Die Gastgeber brauchen noch Punkte zum sicheren Klassenerhalt. Sparta möchte seinen Platz in den Top Fünf festigen und geht als Favorit in die Partie.