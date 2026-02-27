Werratal empfängt RSV, Weende gegen Rotenberg gefordert

– Foto: Timo Babic

Mit 38 Punkten führt der TSV Landolfshausen/Seulingen das Tableau an, dicht gefolgt vom SC Hainberg mit 34 Zählern. Dahinter hat sich ein breites Verfolgerfeld etabliert, das auf Ausrutscher der Spitze hofft.

Der 1. SC Göttingen 05 II steht mit 18 Punkten im Mittelfeld und will sich weiter stabilisieren. Der SSV Nörten-Hardenberg rangiert auf Platz zehn bei 17 Zählern, hat jedoch zwei Spiele weniger absolviert. Beide Teams bewegen sich in erweiterter Nähe zur Gefahrenzone. Ein Erfolg könnte früh im Jahr für etwas Luft sorgen.

SCW Göttingen – SV Rotenberg Der SCW Göttingen gehört mit 29 Punkten zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter. Der SV Rotenberg steht bei 17 Zählern, hat jedoch mehrere Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz. Für den SCW ist es die Gelegenheit, den Abstand nach oben klein zu halten. Rotenberg könnte mit einem Auswärtserfolg einen Sprung ins gesicherte Mittelfeld machen.

Sparta Göttingen – SG Lenglern Sparta Göttingen belegt mit 27 Punkten Rang vier und schielt auf die Spitzengruppe. Aufsteiger SG Lenglern hat 22 Zähler gesammelt und sich bislang im Mittelfeld behauptet. Sparta kann mit einem Heimsieg den Druck auf Platz zwei und drei erhöhen. Lenglern hingegen hätte die Chance, den Abstand nach oben zu verkürzen.

SC Hainberg – SG Niedernjesa v.1925 Der SC Hainberg geht als Tabellenzweiter in den Spieltag und überzeugt mit nur 14 Gegentoren. Die SG Niedernjesa v.1925 kämpft mit 13 Punkten gegen den Abstieg und weist die anfälligste Defensive im unteren Drittel auf. Hainberg will den Druck auf den Spitzenreiter hochhalten. Niedernjesa steht vor einer schwierigen, aber richtungsweisenden Aufgabe.

SG Werratal 2000 – RSV Göttingen Die SG Werratal 2000 rangiert mit 12 Punkten auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend Zählbares. Der RSV Göttingen steht mit 26 Punkten im oberen Mittelfeld und zeigt sich offensivfreudig, aber anfällig. Für Werratal zählt vor allem defensive Stabilität. Der RSV kann mit einem Sieg den Anschluss an die Top vier wahren.