Wernigerode und Halberstadt souverän, Elfmeter-Krimi in Wolmirstedt

Mit einem Freilos hatte Titelverteidiger Hallescher FC sein Ticket für die zweite Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal bereits sicher. Am Freitagabend wurden auch sportlich die ersten fünf Tickets für die nächste Runde vergeben.

Trotz eines frühen Platzverweises gegen Julius Schmidt (22.) führte der Favorit zur Pause durch Denny Wersig und Usman Taiwo bereits mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel legten Gregor Schlichting und Nyger Hunter vor knapp 700 Zuschauern zum letzten Endes ungefährdeten Sieg des FC Einheit nach.

Es war eines der Erstrunden-Duelle, über die im Vorfeld am meisten gesprochen worden war. Am Ende löste Oberligist FC Einheit Wernigerode die Aufgabe beim ambitionierten und mit einigen Ex-Wernigerödern bestückten Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Osterwieck souverän mit 4:0.

Beim letzten Pfiff von Schiedsrichter Patrick Welsch werden die Spieler und Verantwortlichen des SSV Havelwinkel Warnau tief durchgeatmet haben. Erst im Elfmeterschießen sicherte sich der Verbandsligist schlussendlich mit einem 10:9 das Weiterkommen beim Bördeoberliga-Neuling OhreKicker Wolmirstedt. Dabei war der Underdog der zweiten Runde, aber auch dem Aus früher am Abend schon jeweils ganz nahe. Nach der Wolmirstedter Führung durch Andrii Smetanka rettete Claas Albrecht die Warnauer erst in der Nachspielzeit in die Verlängerung. In dieser legte der SSV Havelwinkel durch Janik Jeckstadt und Albrecht zum 3:1 vor - bis dann wiederum Marcel Liebscher die Wolmirstedter in der 119. Minute und der zweiten Minute der Nachspielzeit noch in das Elfmeterschießen brachte. Nach insgesamt 13 Treffern vom Punkt jubelte dann aber der Gast.

Zu Gast an der Landessportschule hat sich der VfB Germania Halberstadt keine Blöße gegeben. Mit einem 5:0-Erfolg löste der Oberligist die Pflichtaufgabe beim Landesligisten Osterburger FC souverän. Schon in der achten Minute brachte Daniel Heinrich die Germanen in Führung. Bis zur Halbzeit legten Silvio Rust und Doppelpacker Joel-Pascal Klaschka nach. Den letztendlichen Schlusspunkt setzte Philipp Heller schon kurz nach der Stundenmarke.

Ein Neuzugang war am Freitag der gefeierte Mann des SC Bernburg. Denn Carlos Krüger - bis zum Sommer in den Diensten der U23 des 1. FC Magdeburg - erzielte im Duell der Verbandsliga-Kontrahenten beim Haldensleber SC den goldenen Treffer. Mit einem Offensiv-Feuerwerk war allerdings auch nicht zu rechnen: In der Vorsaison trennten sich beide Teams in der Liga zweimal mit einem torlosen Remis.

Nach dem "Hinspiel" im Kreispokal-Finale vor zwei Monaten (2:0) entschied der SV Preussen Schönhausen auch das "Rückspiel" im Landespokal gegen den Möringer SV für sich. Mit einem 3:1-Erfolg sicherte sich der Landesliga-Aufsteiger das Weiterkommen beim Landesklasse-Aufsteiger. Wie schon im Juni netzte dabei wieder Max Lecher für die Preussen - dieses Mal sogar doppelt. Der dritte Treffer fiel durch ein Eigentor. Für die Möringer hatte Christopher Schilling zum zwischenzeitlichen 1:1-Pausenstand ausgeglichen. Kurios das Ende der Partie: Gäste-Keeper Hendrik Niegengerd sah wegen Zeitspiels in der vierten Minute der Nachspielzeit Gelb-Rot - nur wenige Sekunden vor dem Schluss.

