Werner Weber tritt als Trainer des FC Leutkirch zurück

Werner Weber ist seit vergangenen Donnerstag nicht mehr Trainer des FC Leutkirch – Foto: FC Leutkirch

Nach nur acht Spieltagen endet das Engagement von Werner Weber beim FC Leutkirch. Der 66-Jährige stellte sein Amt nach der Pokalniederlage in Ratzenried zur Verfügung. Vorstands und Mittelfeldspieler Felix Hoff äußerte sich zu den Hintergründen und der aktuellen Lage des Bezirksligisten.

Rücktritt nach Pokal-Aus „Werner hatte sich unmittelbar nach der Pokalniederlage Gedanken gemacht und die Vorstandschaft am Abend noch informiert, dass er sein Amt niederlegt. Aufgrund der letzten Ergebnisse und der Entwicklung des Teams müsse er die volle Verantwortung übernehmen“, erklärte Hoff.

Die 0:6-Niederlage beim A-Ligisten TSV Ratzenried war der Tiefpunkt einer schwierigen Saisonphase. Nach acht Spieltagen belegt der FC Leutkirch mit sechs Punkten und 15:24 Toren den 15. Tabellenplatz. Der bislang letzte Sieg datiert vom 31. August, als Ravensburg II mit 4:0 besiegt werden konnte.



Hoff betonte ausdrücklich die Wertschätzung gegenüber dem erfahrenen Coach: „Es ist natürlich schade, aber durchaus nachvollziehbar nach den letzten deutlichen Niederlagen! Wir waren jederzeit im offenen Austausch und es gibt kein ‚böses‘ Blut. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Auch wenn es eine harte Entscheidung von Werner war, haben wir uns in dieser sportlich herausfordernden Phase darauf verständigt, dass es der richtige Schritt ist. Werner ist ein fachlich hervorragender Trainer, dessen Engagement wir sehr schätzen.“ Am Donnerstag verabschiedete sich Weber persönlich von der Mannschaft.

Mannschaft in der Pflicht Die Ursachen für die sportliche Schieflage sieht Hoff nicht allein beim scheidenden Trainer: „Ein Lazarett aus verletzten und die kurze Vorbereitung (Relegationsspiel) machten die Aufgabe natürlich schwer, wir sind aber trotzdem der Meinung, dass die Qualität des Kaders ausreicht, um die Bezirksliga zu halten. Unser Ziel war es, dieses Jahr eine ‚ruhige Saison‘ zu haben und nicht von Anfang an im unteren Tabellendrittel zu sein. Leider hat das nicht funktioniert.“ Er ergänzte: „Wir müssen aber auch die Mannschaft deutlich in die Verantwortung nehmen! Wenn man nach acht Spieltagen 24 Gegentore kassiert hat, dann ist das sicher nicht nur auf den Trainer zurückzuführen! Wille, Leidenschaft und Galligkeit gehören zu den Grundtugenden und diese Basics müssen wir auf den Platz bringen, ansonsten kann ein Pep Guardiola an der Seitenlinie stehen. Das muss die Mannschaft verstehen!“ Übergangslösung mit interner Doppelspitze Bis ein neuer Trainer gefunden ist, übernimmt ein internes Duo den Trainingsbetrieb: „Nach dem Rücktritt haben Fabian Nadig und ich die Leitung des Trainingsbetriebs übernommen und waren auch am Sonntag gegen Dostluk Friedrichshafen verantwortlich. Leider konnten wir keine Reaktion zeigen und haben das Spiel 3:2 verloren.“





Felix Hoff (links im Bild) und Fabian Nadig – Foto: FC Leutkirch

Die Suche nach einem Nachfolger läuft: „Wir sind aktuell dabei, Gespräche zu führen, um einen neuen Mann an der Seitenlinie zu finden. Dies gestaltet sich natürlich schwierig unter der Saison. Wir sind aber guter Hoffnung, dass wir einen geeigneten Trainer finden. Bis dahin leiten Fabian Nadig und ich die Mannschaft“, so Hoff. Mit dem Auswärtsspiel gegen den SV Baindt am kommenden Sonntag steht der nächste Prüfstein für die abstiegsbedrohten Leutkircher an.



