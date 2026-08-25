Werner Wartenberger: Von Peles Einlaufkind zum HEBC-Pokalhit gegen BVB

Weltfußballer Pelé (Zweiter von rechts) mit Werner Wartenberger (Einlaufkind). – Foto: privat

Wenn der HEBC am 1. September um 20.45 Uhr im Volksparkstadion auf Borussia Dortmund trifft, wird der Abend für viele Menschen im Verein weit mehr sein als ein Fußballspiel. Es ist die größte Bühne der Vereinsgeschichte, ein Ausnahmezustand in Lila-Weiß, ein Moment, den Spieler, Trainer, Betreuer, Ehrenamtliche, Fans und Familien wohl nie vergessen werden. Für Werner Wartenberger gilt das auf ganz eigene Weise.

Aus diesem Einstieg wurde eine tiefe Verbindung. Heute ist Wartenberger Betreuer der ersten und zweiten Herren und seit vielen Jahren fester Bestandteil des lila-weißen Alltags. Er steht nicht auf dem Spielberichtsbogen im Mittelpunkt, nicht in der Torschützenliste und selten in Schlagzeilen. Aber genau solche Menschen tragen den Amateurfußball. Sie sind da, wenn etwas gebraucht wird. Sie begleiten, organisieren, helfen, beruhigen, hören zu und halten im Hintergrund vieles zusammen.

Wartenberger ist 63 Jahre alt, stammt aus Santa Cruz in Bolivien und lebt seit 1983 in Hamburg. Der Fußball begleitet ihn seit Jahrzehnten. Früher spielte er selbst beim SC Sternschanze, musste wegen vieler Verletzungen jedoch aufhören. Später führte ihn der Weg über seinen Sohn zum HEBC. Dieser spielte im Verein - und Wartenberger begann als Betreuer.

Im ersten Teil des FuPa-Dreiteilers vor dem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund steht Werner Wartenberger im Mittelpunkt. In den weiteren Teilen folgen Co-Trainer Jan Geist und Jorma Eggers, der gegen den BVB in der Startelf stehen könnte.

Vom Sohn zum Verein - und dann blieb er

Wartenbergers Verbindung zum HEBC begann nicht mit einem Plan, sondern mit Familie. Sein Sohn spielte im Verein, dadurch kam er näher an die Mannschaft heran. Irgendwann half er mit, irgendwann gehörte er dazu. So entstehen im Amateurfußball oft die stärksten Geschichten: nicht über Verträge, sondern über Nähe, Verlässlichkeit und Menschen, die einfach bleiben.

Was ihm der HEBC bedeutet, fasst Wartenberger in drei Begriffen zusammen: „Leidenschaft, Zusammenhalt und Familie.“ Für ihn sei der Verein „kein normaler Verein, sondern eine riesengroße Familie“. In diesem Satz steckt viel von dem, was den Klub in diesen Wochen trägt. Der HEBC trifft nicht als anonymes Team auf Borussia Dortmund, sondern als gewachsene Gemeinschaft, in der viele Menschen ihren Teil beigetragen haben.

Wartenberger beschreibt diese Verbindung emotional, aber nicht übertrieben. „Hier stecken mein ganzes Herzblut und unzählige Erinnerungen drin. Egal wie groß die Bühne jetzt wird - lila-weiß ist und bleibt mein Zuhause.“

Das ist vielleicht die schönste Einordnung vor diesem Spiel. Der HEBC zieht für einen Abend ins Volksparkstadion, trifft auf Weltstars, steht bundesweit im Blickpunkt und erlebt eine Kulisse, die weit über den normalen Oberliga-Alltag hinausgeht. Für Wartenberger ändert die Größe der Bühne aber nichts daran, wo sein Fußball-Zuhause liegt.

Einmal Pelé, jetzt Borussia Dortmund

Wartenbergers Fußballleben hatte schon vor dem HEBC einen besonderen Moment. Als Kind war er Einlaufkind für Pelé. Mehr Details zu diesem Spiel braucht es gar nicht zwingend, um die Symbolik zu verstehen. Einst lief er an der Seite einer Weltlegende ein, Jahrzehnte später begleitet er als Betreuer seinen Verein in ein DFB-Pokalspiel gegen den BVB. Auf großer Bühne schließt sich sozusagen der Kreis.

Das Foto aus jener Pelé-Erinnerung wird dem Artikel angehangen. Es erzählt eine eigene Geschichte: Fußball als Lebenslinie, von Bolivien nach Hamburg, vom Kind an der Seite eines der größten Spieler aller Zeiten zum Betreuer eines Hamburger Amateurvereins, der plötzlich selbst auf einer riesigen Bühne steht.

Für Wartenberger ist das Spiel gegen den BVB das größte Highlight seines Betreuerlebens. „Absolut, die Krönung für uns alle“, ordnet er ein. Seit 14 Jahren begleitet er diese Mannschaft, hat unterschiedliche Spielergenerationen kommen und gehen sehen. Nun dürfen „die Jungs“ im ausverkauften Volksparkstadion gegen Borussia Dortmund auflaufen.

Er spricht von den „Weltstars“ des BVB, aber noch stärker klingt der Stolz auf die eigene Mannschaft durch. Für Menschen wie Wartenberger ist dieses Spiel nicht nur ein sportlicher Vergleich. Es ist die Belohnung für Jahre am Rand des Platzes, für unzählige Abende, Wochenenden, kleine Aufgaben, große Emotionen und die Bereitschaft, immer wieder da zu sein.

Erfolg misst sich nicht nur am Ergebnis

Sportlich ist die Ausgangslage eindeutig. Der HEBC geht als klarer Außenseiter in dieses Pokalspiel. Borussia Dortmund kommt mit einer ganz anderen Wucht, einem ganz anderen Kader, einer ganz anderen internationalen Strahlkraft. Doch Wartenberger bewertet den Abend nicht nur über das Ergebnis.

Für ihn ist das Spiel dann ein Erfolg, wenn der HEBC mutig auftritt, alles auf dem Platz lässt und die Partie so lange wie möglich spannend hält. „Wenn die Fans nach dem Abpfiff stolz auf uns sind und wir dieses einmalige Gänsehaut-Gefühl für immer in den Köpfen behalten, haben wir bereits gewonnen.“

Dieser Maßstab passt zu einem Amateurverein auf der großen Bühne. Niemand beim HEBC muss so tun, als wäre Borussia Dortmund ein normaler Gegner. Aber genau darin liegt die Aufgabe: nicht klein werden, nicht nur staunen, sondern das eigene Gesicht zeigen. Mutig sein. Laufen. Kämpfen. Fußball spielen. Den Moment annehmen.

Für Wartenberger zählt vor allem, dass der Verein nach dem Abpfiff stolz auf sich sein kann. Dass Spieler, Staff und Fans das Gefühl haben, diesen Abend nicht nur erlebt, sondern auch gefüllt zu haben. Es geht darum, ein Bild zu hinterlassen: Der HEBC war da. Der HEBC hat sich gezeigt. Der HEBC hat seine Farben vertreten.

Der Blick zur Familie

Wenn Wartenberger im Volkspark auf die Tribüne schaut, sucht er nicht zuerst nach prominenten Gesichtern. Sein Blick geht zur Familie. Sie hat ihm über Jahre den Rücken freigehalten, damit er seinem zeitintensiven Hobby nachgehen konnte. Für ihn ist das keine Nebensache, sondern ein zentraler Teil seines Weges.

Ganz besonders nennt er seine langjährige Lebensgefährtin Sandra. Ohne sie wäre vieles, was er geschafft hat, nicht möglich gewesen. Sie gehört ebenfalls zum HEBC-Staff und ist damit nicht nur privat, sondern auch am Spielfeldrand Teil dieser lila-weißen Geschichte.

Wartenberger beschreibt, was es ihm bedeutet, seine Familie in dieser riesigen Kulisse zu wissen - im lila-weißen Block und Sandra an seiner Seite. „Sie alle jetzt in dieser riesigen Kulisse im lila-weißen Block und an meiner Seite zu wissen, bedeutet mir alles. Ich hoffe einfach, dass ich sie heute Abend genauso stolz machen kann, wie sie mich machen.“

Das ist ein starker Schlussgedanke für diesen ersten Teil. Denn so groß das Spiel gegen Borussia Dortmund auch ist, so sehr es um DFB-Pokal, Volksparkstadion und einen Bundesligisten geht: Für Werner Wartenberger läuft vieles auf Familie hinaus. Auf seine eigene Familie, auf Sandra, auf den Staff, auf den Verein.

Der HEBC wird am 1. September einen Abend erleben, der sportlich kaum größer sein könnte. Für Wartenberger ist es die Krönung seines Betreuerlebens. Aber die eigentliche Geschichte beginnt viel früher: in Bolivien, auf Fußballplätzen, beim SC Sternschanze, über den Sohn beim HEBC, in 14 Jahren am Rand dieser Mannschaft. Und vielleicht genau deshalb wird dieser Pokalabend für ihn nicht nur ein Spiel gegen Borussia Dortmund, sondern ein Stück Lebensgeschichte in Lila-Weiß.

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