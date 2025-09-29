Werner verabschiedet sich von 1860: „Mit Haut und Haar, mit Leib und Seele für diesen Verein“

München – Mehr als 90 Wochen, genau 633 Tage, war Christian Werner in Giesing angestellt. Am Sonntag entzogen ihm die Gesellschafter von 1860 München das Vertrauen und der promovierte Sportwissenschaftler wurde gemeinsam mit Patrick Glöckner vor die Tür gesetzt.

Dem 44-Jährigen fällt der Abschied schwer, wie man aus seinen Worten, die von den Löwen am Montagmorgen auf ihren Social-Media-Kanälen verbreitet wurden, herauslesen kann. „Als ich zum TSV 1860 München gekommen bin, wusste ich, dass dieser Verein etwas ganz Besonderes ist“, schreibt Werner. „Schnell habe ich mich in den ganz besonderen Charme des TSV 1860 München verliebt und bin im Lauf der Zeit zu einem richtigen Löwen geworden, der sich mit Haut und Haar, mit Leib und Seele für diesen Verein eingesetzt hat.“

Christian Werner

Er lässt zwischen den Zeilen durchblicken, dass er seit Januar 2024 seine ganze Kraft in den Dienst an der Grünwalder Straße 114 gestellt hat. Er habe gerne „viele Abende und Nächte damit verbracht, zum Wohle der Löwen bestmögliche Entscheidungen zu treffen“. Er sei froh und stolz auf den geschafften Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit und die Zusammenstellung der Mannschaft, „wie sie heute auf dem Platz steht“.

Ex-Geschäftsführer Christian Werner ist stolz auf seine Arbeit für 1860 München

Von der Einkaufspolitik rund um die Rückkehrer Kevin Volland und Florian Niederlechner, für die er vor wenigen Tagen noch von allen Seiten gefeiert wurde, ist der geschasste Geschäftsführer weiterhin überzeugt. „Nun endet unsere gemeinsame Zeit“, schreibt er und bedankt sich bei allen Menschen, die er im Umfeld der Blauen kennengelernt hat. „Ich bin stolz, ein Teil dieses Vereins gewesen zu sein.“ (jb)