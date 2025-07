Werner umdribbelt Saisonziel von 1860 München: „Das gehört zur Einordnung auch dazu“

München – Kevin Volland und Florian Niederlechner haben beim TSV 1860 München viel positive Stimmung ausgelöst. Doch mit sich bringt der Wechsel auch weiteren Druck für den Verein. Zwei langjährige Bundesliga-Kicker in den eigenen Reihen? Da muss doch der Aufstieg her, oder? Bei den Verantwortlichen hält man sich – im Gegensatz zu den Spielern – mit den Saisonzielen vorerst aber lieber bedeckt. Diese sollen beim Fanfest bekannt gegeben werden, wenn auch die anderen Vereine ihre Kader zusammengestellt haben, erklärte Geschäftsführer Dr. Christian Werner bei MagentaSport im Interview.

„Ich muss natürlich auch sagen, ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wir wollen besser als letztes Jahr abschneiden. Es ist schon so, dass wir maximal ehrgeizig sind, aber ich glaube, es gehört auch der richtige Zeitpunkt dazu“, so Werner. Heißt im Klartext: Auch die Löwen-Verantwortlichen sehen die Sechzger in dieser Saison weit oben in der Tabelle. Doch statt Druck setzt Werner erstmal auf harte Arbeit, Ehrgeiz, aber auch Spaß. „Ein guter Kader hilft uns in der 3. Liga allein nicht weiter. Das haben wir in den letzten Jahren an vielen Beispielen gesehen“, argumentiert Werner. „Wir sind in der Budget-Tabelle trotzdem auch in dieser Saison oder gerade in dieser Saison im unteren Durchschnitt der 3. Liga. Das gehört zur Einordnung auch dazu.“

Geschäftsführer Christian Werner über die Physis von Neuzugang Florian Niederlechenr.

Auflaufen werden in der 3. Liga dann Kevin Volland und Florian Niederlechner, sofern sich seine im Testspiel gegen Slovan Liberec Knieverletzung weiter als harmlos entpuppt. Die geplanten Positionen der Neuzugänge verriet Werner ebenfalls im Interview. Niederlechner soll mit einem Sturmkollegen in einer Doppelspitze ganz vorne auflaufen. „Beim Flo ist es so, dass er sehr stark über seine Physis kommt. Der hat den Körper eines unter 30-Jährigen, der arbeitet so auch. Also ist maximal intensiv gegen den Ball, macht viele Wege und hat natürlich dazu auch einfach nochmal eine extreme Abschlussqualität“, lobte Niederlechner den gebürtigen Ebersberger.

Kevin Volland ist hinter den Sturmspitzen eingeplant

Teamkollege Kevin Volland hingegen soll es auf der „Zehn“ hinter den zwei Sturmspitzen richten. Werner, ebenfalls voller lobender Worte für Vollands Qualität im letzten Drittel, sagt: „Ich glaube, da gibt es wenige Spieler in den ersten drei Profi-Ligen, die diese individuelle Qualität mitbringen.“ Nur verlassen auf die beiden will man sich aber auch nicht. Für alle Sechzig-Spieler gelten die „Löwen-Tugenden“, die Werner im Hinblick auf die kommenden Aufgaben fordert. „Ich möchte sehen, dass sie sich in jedem Spiel den Allerwertesten aufreißen“, macht Werner eine Ansage.

Zwei Testspiele haben die Sechzger nun noch Zeit, um sich für die kommende Saison einzuspielen. Zudem wartet in einer Woche am Dienstag noch die erste Runde des Toto-Pokals mit einem Auswärtsspiel beim Kreisligisten SC Reichmannsdorf. Den diesjährigen Drittliga-Auftakt bestreiten die Löwen dann am 01. August bei Rot-Weiß Essen, ehe es am Wochenende darauf Zuhause gegen den VfL Osnabrück geht. (Sarah Georgi)