Werner Tellers: „Meine Geschichte ist zu Ende erzählt“

So steht es um Werner Tellers beim FC Wegberg-Beeck. – Foto: Michael Schnieders

Tellers war über Jahre der alleinige Boss, Macher und Ideengeber – und schließlich auch Geschäftsführer des Vereins. In der außerordentlichen Mitgliederversammlung Ende März kandidierte er erwartungsgemäß nicht mehr – und mit Saisonschluss hat er sich nun komplett aus dem operativen Geschäft verabschiedet. Als Hauptsponsor bleibt der frischgebackene 60-Jährige dem Verein aber noch erhalten – zumindest für die kommende Spielzeit.

Sponsor in kleinerem Rahmen war Werner Tellers in Beeck schon seit 2008. Im großen Rahmen dann seit 2017. Wenige Woche später stieg der FC dann tatsächlich zum zweiten Mal in seiner Geschichte in die Regionalliga auf.

Herr Tellers, seit Kurzem dürfte sich der Kilometerstand im Auto langsamer als zuvor erhöhen. Ihr Unternehmen hat seinen Sitz in Waldfeucht-Haaren, und Sie wohnen in Kirchhoven – da ist es ja schon immer eine ganz ordentliche Strecke nach Beeck gewesen.

Im Frühjahr 2020 hatten Sie erklärt, dass entweder Sie Beeck schaffen – oder Beeck schafft Sie. Bereits vor zwei Jahren hatten Überwiegt bei Ihnen daher nun die Erleichterung, dass es vorbei ist?

Werner Tellers Allerdings, diese vielen Fahrten nach Beeck fallen nun weg. Ich habe mich in den vergangenen Wochen aber schon zweimal dabei ertappt, dass ich donnerstags von der Firma direkt Richtung Beeck gestartet bin – Macht der Gewohnheit. Erst in Wassenberg habe ich jeweils realisiert, dass ich ja gar nicht mehr dahin muss.

TELLERS Ja, das tut es. Irgendwann ist jede Geschichte mal zu Ende erzählt – meine in Beeck ist es nun.

Ein letztes Aufbäumen gab es vergangenen Sommer. Mit dem klaren Ziel, zum fünften Mal in die Regionalliga aufzusteigen. Zur Winterpause stand fest, dass dieses Ziel deutlich verfehlt wird – mit der entsprechenden Konsequenz.

TELLERS Auch weil Friedel Henßen als Sportlicher Leiter zurückgekommen war, wollte ich es in der Tat da noch einmal wissen. Das Ganze war dann aber nur ein Strohfeuer. Und ich hatte ja schon vor einem Jahr angekündigt, dass ich mich bei einem Nichtaufstieg zu einem Großteil aus Beeck zurückziehen werde. Dass das damals kaum einer geglaubt hat, ist ja nicht mein Problem gewesen.

Wie fällt denn Ihr persönliches Fazit Ihrer Beecker Zeit aus?

TELLERS Rein sportlich bleibt festzuhalten: Der FC ist 2017, 2020 und 2023 dreimal in die Regionalliga aufgestiegen. Wir haben vier Jahre dort gespielt, sind aber auch dreimal wieder abgestiegen. In dieser Zeit gab es viele Highlightspiele, die bei mir haften geblieben sind.

Schießen Sie los!

TELLERS Initialzündung war für mich das Spiel gegen den KFC Uerdingen im August 2017. Wir haben zwar 1:2 verloren, doch wie wir da mit unseren Feierabendspielern den Uerdinger Vollprofis in der Schlussphase zugesetzt haben und drauf und dran waren, den Ausgleich zu erzielen, da stand ich in Flammen.

So sehr, dass es für Sie im direkten Anschluss eine sehr, sehr teure Fahrt zu ihrem Wochenendhäuschen in den Niederlanden wurde.

TELLERS Ja. Ich war so euphorisiert, dass ich da in gleich drei Radarfallen getappt bin. Dabei kenne ich die Strecke eigentlich im Schlaf und weiß auch genau, wo dort die Starenkästen stehen.

Welche weiteren Spiele gab es?

Tellers Ein weiterer Höhepunkt war zwei Monate später das 3:1 gegen das damalige Spitzenteam SV Rödinghausen – und vor allem vier Jahre später der 2:1-Sieg gegen Preußen Münster im Mai 2021. In der Nachspielzeit stocherte Yannik Leersmacher den Ball zum 2:1 über die Linie – womit wir zugleich den einmaligen Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft hatten. Herausragend waren aber auch noch drei weitere Spiele. Erstens im Oktober 2020 der 2:1-Sieg beim SV Lippstadt in der vierten Minute der Nachspielzeit durch ein Kopfballtor Marvin Brauweilers – die folgende Gefühlsexplosion war unbeschreiblich. Zweitens im November 2021 das 1:1 in Beeck gegen Rot-Weiß Essen – da hätte Muja Arifi direkt nach der Pause bei einer Riesenchance auf 2:0 erhöhen müssen. Und drittens der 2:1-Sieg im Derby gegen die U23 Borussia Mönchengladbachs im September 2023, als unser Keeper Yannik Hasenbein über sich hinausgewachsen ist.

Gibt es auch ein Spiel in der Mittelrheinliga, das Ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben ist?

TELLERS Ganz klar unser 4:1-Sieg im Topspiel beim 1. FC Düren im Oktober 2019. Coronabedingt wurde die Saison nach dem ersten Rückrundenspieltag dann ja abgebrochen. Dieser Sieg war also die Basis für den damals dritten Regionalliga-Aufstieg.

Und welche Spiele haben Sie umgekehrt am meisten geärgert?

TELLERS Die Niederlagen in den „Endspielen“ im heimischen Waldstadion – zum einen das 1:2 gegen den SV Bergisch Gladbach im Juni 2019, durch das wir den direkten Wiederaufstieg verpasst haben. Zum anderen das 0:2 gegen den FC Hennef im Juni 2023. Da sind wir zwar am Ende als Vizemeister aufgestiegen, da Hennef auf sein Aufstiegsrecht verzichtete. Doch die Art und Weise, wie wir dieses Spiel verloren haben, war schon sehr enttäuschend. Gerade auch wegen dieser Partien muss ich sagen, dass der Mannschaft über die Jahre wohl ein bisschen auch das Siegergen gefehlt hat, dass der ein oder andere auch der Topspieler zu schnell zufrieden war, da der letzte Biss fehlte. Was auch im Mittelrheinpokal wiederholt auffiel – so im Mai 2021 auf dem Aachener Tivoli. Coronabedingt nahmen in der Saison ja nur die Regionalligisten aufwärts am Pokal teil, und wir spielten so direkt das Halbfinale bei der Alemannia – und verloren nach einer enttäuschenden Vorstellung 0:1.

Neben den sportlichen Erfolgen haben Sie auch enorm viel für die Infrastruktur im Waldstadion getan. Das Stadionzelt, der neue Kunstrasen, die Umgestaltung der Kabinencontainer sowie die kostspielige Sanierung von Heizung und Abwasserkanälen Ihr Werk.

TELLERS Ja, der Umbau des Stadions ist mir gelungen. Was mir aber nicht gelungen ist, ist der Umbau des Vereins. Ich musste im Laufe der Jahre akzeptieren, dass man einen Verein nicht wie eine Firma führen kann. In einem Unternehmen gibt es auf jeder Hierarchiestufe einen, der den Hut aufhat. So etwas gibt es in einem Verein nicht. Stattdessen gibt es auch in Beeck etliche, die einen auf dicke Hose machen, viele Sprüche klopfen und sich sehr wichtig nehmen, aber nichts oder nur sehr wenig tun. Ein schlagendes Beispiel waren für mich da die Arbeiten für den neuen Kunstrasenplatz. Erst haben alle „Jawoll“ geschrien, doch als es dann ans richtige Arbeiten ging, war keiner da. Ich musste schließlich Mitarbeiter aus meiner Firma abstellen, die nach Feierabend zum Beispiel den alten Kunstrasen entsorgt haben. So etwas frustriert und ermüdet auf Dauer kolossal.

Dazu kamen wirtschaftliche Ausfälle durch die Coronazeit.

TELLERS Ich möchte nur ein Beispiel nennen: Wir spielen daheim gegen Alemannia Aachen auf unserem Kunstrasen unter Ausschluss der Öffentlichkeit – geschätzt rund 50.000 Euro sind uns so durch die Lappen gegangen. Nicht viel anders sah es gegen Essen und Münster aus. Grundsätzlich war der Zuschauerzuspruch in all den Jahren aber absolut enttäuschend. Eine Begeisterung, wie sie Union Schafhausen im gesamten Heinsberger Stadtgebiet entfacht hat, war in Wegberg nie festzustellen. Erschwerend kam hinzu, dass die Stadt Wegberg mit den Sportfreunden Uevekoven und dem SV Helpenstein auch noch zwei Landesligisten stellt. Eine derartige Ballung ist für die Größe einer Stadt wie Wegberg schon sehr ungewöhnlich.

Was war denn rückblickend für Sie Ihr größter Fehler?

TELLERS (schmunzelt) Jedenfalls nicht die Entlassung von Trainer Mark Zeh im Februar 2024, auch wenn er das selbst vor Kurzem auf meiner Geburtstagsfeier in großer Runde launig gesagt hat. Mit Mark bin ich ja auch danach in engem Kontakt geblieben – sonst wäre er ja nun auch kein zweites Mal hier Trainer geworden. Wir befanden uns aber in einer eindeutigen Abwärtsspirale, die sich über den Winter fortsetzte. Mit dem Trainerwechsel wollten Friedel und ich einfach noch mal neue Impulse setzen. Mit dem Interimsduo Stephan Houben/Mike Schmalenberg lief es zunächst auch nicht besser. Doch dann habe ich mich von dem völlig überraschenden 3:1-Sieg gegen den Wuppertaler SV blenden lassen und doch noch davon Abstand genommen, Sunay Acar als regulären Nachfolger zu verpflichten. Dabei saß der gegen den WSV schon auf der Tribüne. Da nicht konsequent geblieben zu sein – das war mein größter Fehler meiner Beecker Zeit.

Abschließende Frage: Wie beurteilen Sie denn generell die Zukunft des hochklassigen Amateurfußballs?

TELLERS Da bin ich pessimistisch. Wenn meine Generation mal komplett abgetreten ist, ist kaum noch jemand da, der das in diesem Maß fortführen wird. Wir leben heute in einer Eventgesellschaft – gerade auch im Fußball. Unternehmer engagieren sich nicht mehr in ihrem Heimatverein, sondern bei Borussia oder einem anderen Erstligisten, um ihren Kunden etwas zu bieten. Ich bin daher davon überzeugt, dass hochklassiger Amateurfußball nur da künftig noch eine echte Chance hat, wo kein Erst- oder Zweitligist in der Nähe ist.