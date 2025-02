Werner SC ärgert Spitzenreiter, FC Epe bezwingt Hammer Spvg

– Foto: Philipp Retajski

Werne ringt Nordkirchen Punkt ab Die Erfolgswelle seit Rückrundenstart ebbt beim Werner SC noch nicht ab. Mit einem 2:2 gegen Aufstiegsfavoriten FC Nordkirchen bleibt der Tabellendreizehnte auch im dritten Spiel seit Ende der Winterpause ungeschlagen. Dabei ging der Gastgeber schon nach wenigen Minuten durch ein Eigentor des Nordkircheners Lukas Bregenhorn (4') in Führung. Dank des Ausgleichstreffers durch Talha Temur (37') gingen die Akteure mit einem Remis in die Halbzeitpause. In der 66. Spielminute dreht der Gast durch den Treffer von Jaime Carlos Borm die Partie. Dem Underdog aus Werne gelingt jedoch noch einmal das Comeback: Robin Przybilla erzielt wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Treffer zum 2:2-Endstand (89'). Durch den Sieg des SV Dorsten-Hardt gegen Borussia Münster fällt Werne in der Tabelle sogar vorerst einen Platz zurück, nichtsdestotrotz ist der Punktgewinn gegen den Spitzenreiter selbstredend ein riesiger Erfolg. Nordkirchens Polster auf den Verfolger Rot-Weiß Deuten schrumpft auf fünf Zähler.

Epe und Wettringen punkten im Tabellenkeller Gerade angesichts der Punktgewinne von Dorsten-Hardt und Werne ist der Sieg für den FC Epe Gold wert. Mit 2:0 siegt die Elf von Ralf Cordes gegen die Hammer Spielvereinigung gewissermaßen unerwartet und bleibt so in Schlagdistanz zu den klassenerhaltenden Plätzen. In einer hitzigen Partie vor 400 Zuschauern in den Bülten, Schiedsrichter Niklas Simpson zeigte insgesamt gleich elf Akteuren den gelben Karton, machen die Tore von Amandip Singh (32') und Andreas Fontein (90+2') den Unterschied. Ein bitterer Nachmittag für die HSV, die somit weiterhin sieglos im neuen Kalenderjahr bleibt. Mit 27 Punkten verharren die Hammer auf Rang acht, der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt noch sieben Punkte.