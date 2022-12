Werner Rank heuert im Sommer beim TSV Bechhofen an Verein vermeldet Trainerverpflichtung via Social Media

Viel wurde spekuliert, nun ist es raus: Werner Rank heuert nicht in den Bezirks- oder Kreisligen Mittelfrankens an, sondern womöglich sogar einem A-Klassisten. Der TSV Bechhofen vermeldet die überraschende Verpflichtung des bekannten Trainers in den sozialen Medien!