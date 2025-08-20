Werner Hartmann: Immer verlässlich für den TV Wallau

Wallau. Nach der Auflösung des SV Hattersheim fand Werner Hartmann eine neue sportliche Heimat in Wallau – und ist dort nun seit über einem Jahrzehnt eine feste Größe. Ob als Spielausschussvorsitzender, Betreuer der ersten Mannschaft oder als Ansprechpartner rund um den Vereinsalltag: Hartmann ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und seinen Einsatz im Vereinsleben – sowohl organisatorisch als auch im direkten Kontakt mit Spielern und Verantwortlichen. Sein Engagement zeigt exemplarisch, welche Rolle ehrenamtliche Strukturen im Amateurfußball spielen und wie wichtig Anpassungsfähigkeit und persönliche Verbundenheit für das Funktionieren eines Vereins sind.

"Ich war seit 1983 beim SV Hattersheim, aber der Verein wurde 2011 aufgelöst. Wenn es ihn noch geben würde, wäre ich heute wahrscheinlich immer noch beim SV", berichtet Hartmann. In einer Phase, in der es beim SV keinen Vorstand mehr gab und auch die letzte verbliebene Mannschaft vor der Auflösung stand, habe sich der Kontakt zum TV Wallau intensiviert, jedoch merkt er an: "Ich hatte schon immer eine Beziehung zu Wallau, weil eine damalige Arbeitskollegin von mir dort wohnt und ich sie regelmäßig besuchte". Die gemeinsame Zusammenarbeit sei schließlich durch den Wunsch des Vereins zustande gekommen, ihn für den Spielausschuss zu gewinnen.

"Beim TV übe ich seit 2012 das Amt des Spielausschussvorsitzenden aus, welches ich damals von Barbara Schneider übernommen habe", sagt Hartmann. Darüber hinaus übernehme er Betreuungsaufgaben für die erste Mannschaft. So stelle er die Trikots bereit, fülle den elektronischen Spielberichtsbogen aus und sei in die Abwicklung von Zu- und Abgängen sowie Spielverlegungen eingebunden. "Bei uns im Verein gibt es auch eine Vor- und eine Rückrundenbesprechung, bei der wir uns über Neuigkeiten austauschen. An dieser nehme ich ebenfalls teil", erklärt Hartmann. Neben seinem Engagement beim TV sei er auch beim FV Delkenheim aktiv, auch wenn die Spielgemeinschaft mit dem TVW im Sommer endete. "Da einige unserer Spielerinnen nach Delkenheim gewechselt sind, möchte ich, soweit ich die Zeit finde, auch in Delkenheim vorbeischauen", sagt Hartmann.

Werner Hartmann (links) hilft, wo immer er gebraucht wird – hier an der Seitenlinie beim Spiel des VfB Unterliederbach II gegen den TV Wallau. – Foto: Jörg Schulz (Archiv)

Am Ball bleiben, auch neben dem Platz

Zwar gebe es im Rahmen seiner Vereinsarbeit keine gravierenden Veränderungen, dennoch erfordere sie eine kontinuierliche Anpassung. "Es werden immer wieder neue Regeln verfasst, die ich kennen und weiterleiten muss und heutzutage funktioniert vieles nur noch elektronisch", merkt Hartmann an. Daher habe er täglich das elektronische Postfach zu kontrollieren – auf Mitteilungen, die sowohl die erste Mannschaft als auch die Jugendteams betreffen könnten. "Es ist wichtig, dass die Nachrichten im Postfach immer gelesen und weitergeleitet werden, damit keine Sitzungen verpasst werden", betont Hartmann.

Ihr habt auch eine gute Seele im Verein, die wir unbedingt mal vorstellen sollten? Schreibt eine Mail an fupa@vrm.de !

Zu seinen schönsten Erinnerungen sagt Hartmann: "Wir haben lange Zeit mit der ersten Mannschaft in der B-Liga gespielt und für mich war es ein echter Höhepunkt, dass uns in der Saison 2023/24 der Aufstieg in die A-Liga gelungen ist". Zwar sei die gewonnene Relegation gegen den FV Alemannia Nied II aufgrund des Hochheimer Aufstiegs nicht mehr ausschlaggebend für den eigenen gewesen, dennoch werde sie im Verein als großer Erfolg gewertet.

Fußball verbindet: Unterstützung und familiäre Atmosphäre beim TVW

Zeit für sein Engagement habe Hartmann auch durch seine Pensionierung vor sechs Jahren gewonnen. "Ich widme mich gerne dem Verein, weil ich die Menschen schon lange kenne und neue Bekanntschaften machen darf", sagt er. Besonders schätze er das familiäre Umfeld beim TVW. Dieses zeige sich auch in den Dankesbekundungen für seine Arbeit. "Für die Spieler ist es nicht selbstverständlich, dass ich alles zurechtlege. Ich spüre, dass meine Arbeit anerkannt wird", bekräftigt Hartmann. Im gesamten Main-Taunus-Kreis treffe er zudem regelmäßig mit ehemaligen Spielern zusammen. "Wenn wir uns auf dem Platz begegnen, dann kommen die Erinnerungen an die vergangene Zeit hoch, aber ich kann mich auch informieren oder Unterstützung erhalten", sagt er und fügt hinzu: "Es mag eine Floskel sein, aber Fußball verbindet." Mit dem Gedanken, sein Engagement zu beenden, habe er daher nie gespielt. Stattdessen wolle er es so lange fortsetzen, wie es die Gesundheit zulasse.

TVW-Abteilungsleiter Maurice Jung betont: "Ich schätze Werner insbesondere aufgrund seiner Loyalität gegenüber dem Verein." Hartmann zeichne sich durch seine Bereitschaft aus, jede Veränderung mitzugehen und sich überall einzubringen. Der TV Wallau verfüge mit ihm über einen durchweg ehrlichen und zuverlässigen Ehrenamtlichen. "Ich weiß, dass ich mich auf ihn jederzeit verlassen kann, egal mit welchem Anliegen ich an ihn herantrete", sagt Jung.

Abschließende Fragerunde:

1. Mich motiviert es, im Verein ehrenamtlich tätig zu sein, weil ...

"weil man immer wieder ein gutes Feedback von den Spielern, vom Vorstand und den Wallauer Zuschauern erhält."

2. Das schätze ich an meinem Verein:

"den Zusammenhalt und das Miteinander im Verein."

3. Diese Mannschaft sollte unbedingt einmal gegen meinen Verein auflaufen:

"Mit unserer ersten Mannschaft gegen Eintracht Frankfurt oder Bayern München spielen zu wollen, halte ich für etwas vermessen, aber mein Lieblingsverein ist Borussia Dortmund und gegen den BVB können wir gerne spielen."

______________

Zur Serie: Es gibt in nahezu jedem Fußballverein mindestens eine davon: Die Rede ist von einer engagierten Person, die größtenteils im Hintergrund agiert, sich akribisch einbringt und den Verein am Laufen hält. Ohne die vieles bei dem heimischen Sportverein nicht so funktionieren würde, wie es der Fall ist. In unserer Serie „Die gute Seele im Verein" rücken wir diese oft unsichtbaren Ehrenamtlichen ins Rampenlicht und würdigen ihren unverzichtbaren Einsatz.

Ihr habt einen Vorschlag für eine "gute Seele" aus eurem Verein, die wir unbedingt mal vorstellen sollten? Dann schreibt uns kurz eine Mail mit ein paar kurzen Informationen zur Person und idealerweise den Kontaktdaten.

Dein Kontakt (per E-Mail) zur FuPa-Redaktion: fupa@vrm.de

______________

Übersicht aller bisher veröffentlichten Berichte der Serie „Die gute Seele im Verein":