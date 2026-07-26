Wernberg 6:2 nach 0:2 – Nabburg und Auerbach feiern Premierensieg Bezirksliga Nord, der Sonntag: Inter Bergsteig Amberg, Weiden-Ost und Schwarzenfeld gehen auswärts leer aus und bleiben punktlos von Florian Würthele · Heute, 17:57 Uhr · 0 Leser

Der TV Nabburg bejubelt den ersten Bezirksliga-Sieg seit fast 40 Jahren! – Foto: Pohsygraphix/Archiv

Historisches Heimspiel, historischer Sieg: Im ersten Bezirksligaspiel seit 39 Jahren hat der TV Nabburg sogleich die ersten drei Punkte eingefahren. Die Mannschaft vom Spielertrainer-Duo Egeter / Stoykov hielt den SV Inter Bergsteig Amberg auf heimischem Geläuf verdient mit 3:0 nieder. Zwack, Duscher und Bauer erzielten die historischen Nabburg-Tore.



Und noch ein weiterer Aufsteiger hatte Grund zur Freude am Sonntagnachmittag. Der SV 08 Auerbach feierte einen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Schwarzenfeld, welcher gleichbedeutend mit dem ersten Saisonsieg ist. Nach der deutlichen Auftaktpleite in Pfreimd die perfekte Antwort von den Auerbachern!



Acht Treffer fielen im dritten Sonntagsspiel. Verbunden war der Torreigen mit einem ungewöhnlichen Spielverlauf. Die Gäste vom FC Weiden-Ost erwischten den besseren Start und führten rasch mit 2:0. Zur Halbstunden-Marke verkürzte der FC Wernberg auf ein Tor – und drehte dann richtig auf. Bis zur Pause hatten die Hausherren das Spiel vollends gedreht. 6:2 lautete schließlich der Endstand zugunsten der Lobinger-Elf, die die jüngste Niederlage in Vohenstrauß vergessen macht. Die drei unterlegenen Teams aus Schwarzenfeld, Amberg und Weiden zieren nach dem 2. Spieltag mit null Punkten das Tabellenende.



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Die Anfangsphase war nicht gut, sodass Weiden-Ost verdient mit 1:0 in Führung ging. Nach dem Rückstand hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen, stattdessen erhielt Ost einen Strafstoß und erhöhte auf 2:0. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand haben wir dann begonnen, druckvoll Fußball zu spielen. Ab diesem Zeitpunkt war es eine gute Leistung, und wir konnten die Partie noch vor der Halbzeit drehen. In der zweiten Halbzeit haben wir kaum etwas zugelassen und unsere Chancen nach vorne konsequent ausgespielt. Am Ende haben wir verdient gewonnen. Es war insgesamt eine gute Leistung – auch wenn noch nicht über die gesamten 90 Minuten. Trotzdem ein großes Kompliment an die Mannschaft: Nach einem 0:2-Rückstand muss man erst einmal so eine Reaktion zeigen.“







Ralph Egeter (Spielertrainer TV Nabburg): „Wir sind von der ersten Minute an richtig gut ins Spiel reingekommen, waren bissig in den Zweikämpfen, haben nachgesetzt und uns Chance um Chance erspielt. Es hätte zur Halbzeit schon 3:0 stehen müssen. Auch im zweiten Durchgang war es defensiv eine brutal gute Leistung. An eine richtige Torchance des Gegners kann ich mich nicht erinnern – abgesehen von einem Eckball, der am langen Pfosten vorbeigeflogen ist. Am Ende hätte es vielleicht sogar noch höher ausgehen müssen. Wir sind glücklich über die ersten Bezirksliga-Punkte nach 39 Jahren, wissen aber auch, dass es nur drei Punkte sind. Ein perfekter Einstieg in die Bezirksliga für uns!“







