Die Grünwalder Fabian Traub und David Halbich fallen wegen Verletzungen länger aus

Grünwald – Es ist ein bitterer Wermutstropfen im Freudentrunk, den die Fußballer des TSV Grünwald als Bayernliga-Aufsteiger in dieser Saison so ausgiebig genießen durften: Fabian Traub und David Halbich, die sich beim 3:0 in Ampfing verletzten, werden den Grün-Weißen auch über das heutige Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden (Anstoß 19.30 Uhr) hinaus lange fehlen.

Fabian Traub erlitt nach einem Foul eine schwere Knieverletzung, David Halbich kam nach dem Versuch eines Seitfallziehers unglücklich auf, ihn erwischte es im Sprunggelenk. „Es fühlt sich an wie seine alte Verletzung vor der Winterpause“, berichtet Rainer Elfinger. „Das zieht sich bei beiden bis in die neue Saison.“ Die zwei Leistungsträger haben ihre Verträge kürzlich bereits verlängert, ebenso wie Traubs Bruder Vincent, Kapitän Marco Bornhauser, David Wörns und Torwart Lukas Brandl.

Trotz Hiobsbotschaft bewahrt Elfinger Gelassenheit, was die Zukunft in der Bayernliga betrifft: „Wir sind in Gesprächen, haben echt gute Spieler im Blick. Wenn diese zusagen, mache ich mir keine Sorgen. Aber zumindest einen mehr als geplant müssen wir wohl holen.“

Zunächst aber will er mit seinem Team die alte Saison möglichst erfolgreich zu Ende bringen, zumal es für die letzten Gegner noch um etwas geht. Eggenfelden etwa hat bei fünf Punkten Rückstand zum 13. Platz noch eine kleine Chance auf die direkte Rettung, der direkte Abstieg sollte für die Niederbayern bei sechs Punkten Vorsprung auf Rang 17 aber wohl kein Thema mehr sein.

„Das Hinspiel war ein ordentliches, interessantes Spiel von beiden Seiten“, erinnert sich Elfinger an den 3:1-Vorrundensieg. „Eggenfelden ist eine gute Truppe, die es auch spielerisch lösen will, mit ein paar sehr guten Einzelspielern.“ Der Grünwalder Trainer verweist auf den 16-fachen Torschützen Daniel Ungur und auch Mittelfeldmann Simon Schie: „Ein sehr guter Fußballer.“

Für den TSV ist es der letzte Auftritt vor eigenem Publikum, weil in der Vorrunde das Heimrecht mit dem TuS Holzkirchen getauscht wurde. Auch das ist ein Anreiz, zumal der Zuspruch an der oft dünn besuchten Keltenstraße deutlich gewachsen ist. „Das hat schon auch Spaß gemacht in dieser Saison, dass wir mehr Zuschauer für Fußball in Grünwald begeistern konnten. Wir wollen ein schönes Spiel bieten“, so Elfinger.

Neben Traub und Halbich fehlt zwar auch Wörns weiterhin, der überragende Innenverteidiger soll seine Leistenbeschwerden auskurieren. Doch das bereitet Elfinger keine Kopfzerbrechen: „Nick Starke hat als junger Spieler in letzter Zeit einen großen Schub gemacht und Luis Heinzlmeier wird wieder reinrücken, er war immer mit Eifer dabei.“

Und das, obwohl der 26-Jährige bei seinen 26 Einsätzen 18 Mal eingewechselt wurde. Doch damit ist Heinzlmeier ein Paradebeispiel für die Grünwalder Tugend in dieser Saison, dass nämlich auf die Spieler, die meist hinten anstanden, im Ernstfall absoluter Verlass war.

TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Starke, Heinzlmeier, V. Traub, Buchta, Ngusu Luzolo, Matijevic, Müller, Kadiric, Tohmaz