Wermuth-Gala und Heimsiege: Tore satt in der Liga

Der VfB Zandt musste eine bittere Heimniederlage einstecken. Die Gäste aus Hitzhofen gingen in der 38. Minute durch Michael Bittl in Führung. Zandt schöpfte nach dem Seitenwechsel neuen Mut, als Justin Raimann in der 54. Minute den Ausgleich erzielte. Das glücklichere Ende gaben jedoch die Gäste für sich heruas. Peter Nuber traf in der 70. Minute zum 1:2-Endstand und entführte die Punkte.

Ein dramatisches Spiel erlebten die 40 Zuschauer in Hofstetten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit stand SG-Akteur Markus Hundsdorfer im Mittelpunkt. Er scheiterte in der 60. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart der Heimelf. Die Spielgemeinschaft steckte den Rückschlag weg. In der 83. Minute erlöste Johannes Regler die Gäste mit dem späten 0:1-Siegtreffer.

Dieses Spiel war eine reine Michael-Wermuth-Show. Der Stammhamer Stürmer eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen. David Böhm glich für Irfersdorf aus (23.). Nach der Pause drehte Wermuth richtig auf. Er traf zum 2:1 (55.), ehe Michael Schöls erneut ausglich (62.). Mit einem Doppelschlag binnen sechzig Sekunden (65. und 66.) schraubte Wermuth das Ergebnis mit seinen Toren drei und vier auf 4:2 hoch. Irfersdorf verlor Simon Biedermann durch Gelb-Rot (72.). Schöls verkürzte in Unterzahl zwar noch auf 4:3 (76.), doch Stammham brachte den Sieg über die Zeit.

Die Zuschauer sahen eine packende Aufholjagd der Heimelf. Pondorf erwischte den besseren Start. Daniel Öttl brachte die Gäste nach 22 Minuten in Führung. Cüneyt Cavgin gelang zwar der schnelle Ausgleich (31.), doch Jonas Schmid traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:2-Halbzeitstand für Pondorf. Nach dem Seitenwechsel drehte Kösching II auf. Johann Dummler stellte den Gleichstand wieder her (55.). In der Schlussphase sicherten Ishak Dasdemir (75.) und Mert Karatas (80.) mit ihren Treffern den verdienten 4:2-Heimerfolg für den TSV.

Vor der größten Kulisse des Spieltags feierte Enkering einen ungefährdeten Heimsieg. Jonathan Heckl stellte bereits in der 14. Minute die Weichen auf Sieg. Böhmfeld hielt lange dagegen, fand aber offensiv kein Durchkommen. In der zweiten Halbzeit sorgten Benedikt Panzer (65.) und Philipp Heckl (70.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse und den 3:0-Endstand.