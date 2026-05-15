Werlte verspielt Zwei-Tore-Führung in Langen

Archivbild von 2016 – Foto: Dirk Hellmers

Doch Langen schlug noch vor dem Seitenwechsel zurück. Nach einem Gewusel im Strafraum landete der Ball bei Stefan Rother, der aus der Distanz zum 1:2 einschob (45.). In der zunehmend hitzigen zweiten Halbzeit mit vielen intensiven Zweikämpfen kam der Gastgeber schließlich zum Ausgleich. Markus Raming-Freesen setzte sich über die linke Seite durch und bediente Jan-Luca Bruns, der zum verdienten 2:2-Endstand traf (56.).

Der SV Sparta Werlte hat sich im Bezirksliga-Duell beim SV Langen mit einem 2:2-Unentschieden begnügen müssen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen mit der ersten echten Chance der Partie in Führung. Dominik Brinker traf in der 15. Minute aus spitzem Winkel zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Jannik Hoormann nach einem indirekten Freistoß im Strafraum kompromisslos auf 2:0 (44.).

Werlte verpasste damit trotz starker erster Halbzeit einen Auswärtssieg. Für die Emsländer geht es nun am 29. Mai mit dem letzten Heimspiel der Saison gegen den SV Union Lohne weiter.

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Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!