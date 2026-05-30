Werlte verabschiedet sich trotz spätem Traumtor

Der SV Union Lohne hat sein letztes Auswärtsspiel der Saison bei Sparta Werlte mit 3:2 gewonnen. In einer lange ausgeglichenen Partie sorgte vor allem die turbulente Schlussphase für Unterhaltung, während Werlte nach nur einem Jahr den Gang zurück in die Kreisliga Emsland antreten muss.

Schon vor Spielbeginn gab es bei den Gästen Verwunderung. Die Begegnung wurde auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen, während parallel die zweite Mannschaft von Sparta Werlte auf dem Hauptplatz spielte. Diese Entscheidung erreichte Lohnes Trainer Dennis Brode erst bei der Ankunft der Mannschaft.

Nach dem Ende eines Unwetters begann die Partie pünktlich. Werlte erwischte zunächst den besseren Start, ehe Lohne nach rund einer Viertelstunde zunehmend die Kontrolle übernahm. Die erste große Möglichkeit hatte Axel Steenken in der 30. Minute, als er aus neun Metern zum Abschluss kam.

Sportlich musste Union Lohne zudem mehrere Ausfälle verkraften. Stricker fehlte krankheitsbedingt, Berger war verhindert. Auch Giese, M. Brink, D. Brink und Marcel Strohecker standen nicht zur Verfügung.

Kurz vor der Pause belohnten sich die Gäste dann für ihre stärkere Phase. Nach Vorarbeit von Luca Grau musste Dennis Brode in der 41. Minute nur noch den Fuß hinhalten und traf zur 1:0-Führung.

Kildau trifft doppelt - Werlte antwortet spektakulär

Direkt nach dem Seitenwechsel kam Werlte zurück. Lukas Menke stand nach einer Vorlage von Jonas Stukert am zweiten Pfosten richtig und erzielte in der 48. Minute den Ausgleich.

Nur wenig später bot sich den Gastgebern sogar die große Chance zur Führung. Nach einem Handelfmeter in der 58. Minute setzte Jannik Hoormann den Ball allerdings deutlich über das Tor.

Lange blieb die zweite Halbzeit chancenarm, ehe die Partie in der Schlussphase plötzlich Fahrt aufnahm. In der 84. Minute brachte Rendi Kildau Union Lohne per Strafstoß erneut in Führung. Für den Offensivspieler war es bereits das 28. Saisontor.

Nur wenige Minuten später legte Kildau nach und erhöhte mit einem sehenswerten Schlenzer aus rund 25 Metern auf 3:1. Damit steht der Lohner Angreifer mittlerweile bei 29 Saisontoren.

Werlte gab sich dennoch nicht geschlagen. Jannik Hoormann sorgte in der 90. Minute noch einmal für Aufsehen, als er den Ball aus rund 60 Metern sehenswert über Lohnes Torhüter Jelle Geesen hinweg zum 2:3-Endstand ins Netz setzte.

In den letzten Minuten wurde es noch einmal hektisch, doch Union Lohne brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte am Ende einen verdienten Auswärtssieg.

Zum Saisonabschluss empfängt Lohne am Freitag, 5. Juni, um 20 Uhr den VfL Emslage. Im Rahmen der Partie sollen mehrere Spieler verabschiedet werden. Sparta Werlte reist zeitgleich zum letzten Saisonspiel nach Emsbüren.