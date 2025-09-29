Werlte und Schwefingen schenken sich nichts - außer Toren
Ein torloses Unentschieden kann vieles sein: einschläfernd, belanglos oder eben ein 90-minütiger Kampf um jeden Grashalm. Werlte gegen Schwefingen entschied sich für Letzteres.
Die Partie begann eigentlich ganz ordentlich, dann aber entwickelte sich eine Art Gelb-Lotterie. Wer einmal zu spät kam, sah den Karton und das passierte ziemlich häufig. Insgesamt wanderte der Arm des Schiedsrichters 14 Mal in Richtung Brusttasche, dazu gab’s noch eine Ampelkarte für Schwefingen. Gelbe Inflation auf dem Herbstmarkt sozusagen.
Werlte musste früh wechseln, weil Chris Meier verletzt raus musste. Trotzdem stand die Defensive stabil, auch als man später in Überzahl spielte. Schwefingen wirkte selbst mit einem Mann weniger nicht unbedingt geschwächt, was vielleicht daran lag, dass beide Seiten irgendwann merkten: Mehr als ein Punkt ist heute nicht drin.
Im Interview nach Abpfiff blieb Werltes David Kamlage entspannt: „Wir sind Aufsteiger, Schwefingen hat Ambitionen, da nehmen wir den Punkt gerne mit.“ Auch die Überzahl wollte er nicht überbewerten: „Nach der Roten Karte hat man kaum gemerkt, dass wir mehr waren.“
So ging es 0:0 aus, aber mit einem guten Gefühl. Schließlich holt man nicht jeden Tag einen Zähler gegen ein Spitzenteam und mit Blick auf den Herbstmarkt schadet ein torloses, aber kämpferisches Remis auch der Feierlaune nicht.
Am Donnerstag wartet dann schon das nächste Spiel in Altenlingen. Training, Vorbereitung und ein wahrscheinlich schwerer Kopf vom Feiern inklusive.
__________
Concordia Emsbüren zittert sich zum Sieg
Es gibt diese Spiele, die in der Pause eigentlich schon entschieden scheinen und dann doch nochmal zum Krimi mutieren. Concordia Emsbüren legte gegen den SV Veldhausen eine erste Halbzeit hin, die so überzeugend war, dass die Zuschauer kurzzeitig darüber nachdenken konnten, den Grill früher anzuwerfen.
Bereits nach zwei Minuten schlug Bennet Frericks zu, nach 19 Minuten erhöhte Bernhard Haarmann und in der 35. Minute legte Frericks noch einen drauf. 3:0, klare Sache, so schien es.
Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Veldhausen, dass Fußball auch mit zwei Halbzeiten gespielt wird. Ein direkter Freistoß brachte das 3:1, und spätestens nach der Gelb-Roten Karte für Hinnerk Albers (80.) geriet die bis dahin recht gemütliche Partie ins Wanken. In der 86. Minute fiel tatsächlich noch das 3:2.
Emsbüren hätte sich die Nerven sparen können: In der Nachspielzeit trat Kapitän Nico Timmer zum Elfmeter an und scheiterte. Der Torwart hielt, die Zitterpartie ging weiter. Erst mit dem Abpfiff durften die Concorden endgültig durchatmen.
Drei Punkte bleiben trotzdem drei Punkte. Emsbüren stabilisiert sich im Tabellenmittelfeld und nächste Woche in Laxten wartet schon die nächste Episode dieses Herzschlagfußballs.