Archivbild

Werlte und Schwefingen schenken sich nichts - außer Toren

Archivbild

Ein torloses Unentschieden kann vieles sein: einschläfernd, belanglos oder eben ein 90-minütiger Kampf um jeden Grashalm. Werlte gegen Schwefingen entschied sich für Letzteres. Die Partie begann eigentlich ganz ordentlich, dann aber entwickelte sich eine Art Gelb-Lotterie. Wer einmal zu spät kam, sah den Karton und das passierte ziemlich häufig. Insgesamt wanderte der Arm des Schiedsrichters 14 Mal in Richtung Brusttasche, dazu gab’s noch eine Ampelkarte für Schwefingen. Gelbe Inflation auf dem Herbstmarkt sozusagen.

Werlte musste früh wechseln, weil Chris Meier verletzt raus musste. Trotzdem stand die Defensive stabil, auch als man später in Überzahl spielte. Schwefingen wirkte selbst mit einem Mann weniger nicht unbedingt geschwächt, was vielleicht daran lag, dass beide Seiten irgendwann merkten: Mehr als ein Punkt ist heute nicht drin. Im Interview nach Abpfiff blieb Werltes David Kamlage entspannt: „Wir sind Aufsteiger, Schwefingen hat Ambitionen, da nehmen wir den Punkt gerne mit.“ Auch die Überzahl wollte er nicht überbewerten: „Nach der Roten Karte hat man kaum gemerkt, dass wir mehr waren.“ So ging es 0:0 aus, aber mit einem guten Gefühl. Schließlich holt man nicht jeden Tag einen Zähler gegen ein Spitzenteam und mit Blick auf den Herbstmarkt schadet ein torloses, aber kämpferisches Remis auch der Feierlaune nicht. Am Donnerstag wartet dann schon das nächste Spiel in Altenlingen. Training, Vorbereitung und ein wahrscheinlich schwerer Kopf vom Feiern inklusive. __________ Concordia Emsbüren zittert sich zum Sieg

– Foto: Matthias Dress