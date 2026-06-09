Werlte und Eltern legen auf dem Transfermarkt nach von ZK · Heute, 06:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vereinsbilder

Die Kreisligisten SV Sparta Werlte und SV Eltern treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Justin Kremer und Niklas Kolakusic präsentierten beide Vereine jeweils einen Neuzugang für die neue Spielzeit.

Neuer Torhüter für Sparta Werlte Der SV Sparta Werlte hat sich für die kommende Saison die Dienste von Justin Kremer gesichert. Der 23-jährige Torhüter wechselt von der SpVgg Hülsen-Westerloh nach Werlte.

Wie der Verein mitteilt, konnte Kremer die Verantwortlichen bereits in den Trainingseinheiten sportlich überzeugen. Darüber hinaus passe der Keeper auch menschlich hervorragend in die junge Mannschaft der Schwarz-Gelben. Künftig wird er das Trikot des Kreisligisten tragen und den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition beleben. Kolakusic verstärkt die Offensive des SV Eltern

Auch der SV Eltern hat einen weiteren Baustein für die neue Saison gefunden. Mit Niklas Kolakusic wechselt ein Offensivspieler vom Haselünner SV zum Kreisligisten. Der junge Angreifer bringt bereits Erfahrung aus der Emslandliga mit und hinterließ laut Verein in den ersten Trainingseinheiten einen starken Eindruck. Durch seine Qualität und Flexibilität in der Offensive soll Kolakusic die Angriffsreihe des SV Eltern verstärken und zusätzliche Optionen im Offensivspiel eröffnen. Mit den Verpflichtungen von Kremer und Kolakusic setzen beide Vereine ihre Planungen für die kommende Spielzeit konsequent fort und bauen ihre Kader weiter aus.