Werlte spielt gut und ärgert sich trotzdem

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 wird hier Stück für Stück aufgearbeitet, quasi wie eine sportliche Daily Soap, nur mit mehr Grätschen und weniger Drehbuch.

Wenn man nach 45 Minuten in Werlte auf die Anzeigetafel blickte, schien die Fußballwelt in Ordnung: 1:0, Spiel im Griff, Zuschauer zufrieden. Axel Steenken hatte nach 27 Minuten getroffen, mit seinem zweiten Saisontor, vorbereitet von Dauerläufer David Kamlage, der sich mit seiner dritten Vorlage endgültig in die Herzen der Statistikfreunde spielte.

Werlte kontrollierte die Partie, Salzbergen schaute erst mal zu. Doch was im ersten Durchgang noch nach einem Pflichtsieg aussah, bekam in Halbzeit zwei einen anderen Anstrich. Nach dem Seitenwechsel legte Alemannia einen Gang zu und Jonas Grund nutzte in der 50. Minute eine der wenigen klaren Chancen zum 1:1. Zweites Saisontor, eiskalt abgeschlossen.

Danach wurde es zäh. Werlte hatte Chancen, viele sogar, aber das Netz blieb unberührt. Stattdessen sammelte man Karten (Kamlage sah in der 90. noch Gelb, zum zweiten Mal in dieser Saison) und Wechselminuten. Die Bank wurde ordentlich durchgemischt, frische Beine kamen, aber der Sieg wollte einfach nicht mehr fallen.

Nach Abpfiff war die Stimmung gemischt: Einerseits ein Punkt, andererseits wieder das Gefühl, mehr verdient zu haben. Startelf-Debütant Jonas Stukert brachte es im Interview auf den Punkt: „War schon geil. Hat Spaß gemacht. Nur die 100-Prozent-Dinger müssen halt rein.“

Klingt einfach, ist es aber nicht, wie der Fußball selbst.

Am kommenden Sonntag geht’s weiter: Auswärts beim Mitaufsteiger SV Veldhausen (Anstoß 14 Uhr). Vielleicht klappt’s ja dort mit dem Dreier.

____________________

Lohne stolpert, Veldhausen nutzt den Moment