Werlte siegt weiter, Brögbern überrascht erneut u Torflaute im Derby

Doch Heede zeigt Moral. Die Gäste werden zunehmend stärker, agieren sicherer am Ball und setzen die Heimelf unter Druck. In der 39. Minute dann der verdiente Anschluss: Budacan fasst sich aus rund 25 Metern ein Herz und trifft sehenswert über den zu weit aufgerückten Keeper hinweg zum 2:1.

SV Bokeloh bleibt in der Erfolgsspur – 3:1-Auswärtssieg in Rütenbrock

Nach einem frühen Rückstand in der 4. Minute, durch Michael Stevens, fand Bokeloh schnell ins Spiel zurück. Tom Backs glich per Traumtor nach einer kurzen Ecke in der 11. Minute aus. Im weiteren Verlauf übernahm Bokeloh die Kontrolle und ging durch Robin Bürschen (33.) verdient in Führung.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie intensiver. Rütenbrock kam zu Chancen, scheiterte jedoch an der Chancenverwertung. Auf der anderen Seite sorgte Joker Steffen Schonhoff in der 71. Minute für die Entscheidung. In der Schlussphase ließ Bokeloh nichts mehr anbrennen und sicherte sich die nächsten drei Punkte.

Listrup unterliegt Schlusslicht Brögbern mit 3:6 – Defensivprobleme kosten mögliche Punkte Die 1. Herrenmannschaft des SV Listrup musste am Freitagabend eine bittere 3:6-Niederlage beim Tabellenletzten in Brögbern hinnehmen. Auf einem schwer bespielbaren Rasen entwickelte sich von Beginn an ein zerfahrenes Spiel, das von langen Bällen und Zufallsaktionen geprägt war. Trotz früher Führung durch Mitch verpasste der SVL in der Anfangsphase mehrfach das 0:2. Stattdessen brachte ein unglückliches Eigentor nach einem Angriff über außen die Gastgeber zurück ins Spiel. Brögbern nutzte anschließend Standards eiskalt aus und drehte die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgte das schnelle 4:1 für einen Dämpfer der Listruper Hoffnungen. Zwar brachte ein Doppelschlag von Mitch und Rückkehrer Ceddi Lölfing den SVL auf 4:3 heran, doch individuelle Fehler sowie ein umstrittener Strafstoß entschieden das Spiel zugunsten des Tabellenletzten. Ein enttäuschender Auftritt, der vor allem defensiv viele Fragen aufwirft. Am kommenden Sonntag in Flechum ist Wiedergutmachung gefragt – mit deutlich mehr Stabilität in der Abwehr.

Torflaute im Derby – 0:0 zwischen Flechum und Haselünne Im Derby gegen den stark ersatzgeschwächten Haselünner SV kam der SV Flechum am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Flechum startete druckvoll und erspielte sich früh zwei gute Möglichkeiten, doch der Führungstreffer blieb aus. In der Folge flachte das Spiel ab, zur Pause stand ein torloses Remis. Auch im zweiten Durchgang blieb der SV Flechum das aktivere Team, tat sich aber schwer, klare Chancen zu erspielen. Selbst eine rote Karte gegen den Haselünner SV, nach einer Notbremse, brachte keine Wende. Defensiv ließ Flechum nichts zu, offensiv fehlte jedoch die Durchschlagskraft – am Ende ein enttäuschendes Remis, trotz nun vier Spielen ohne Niederlage.

Teglingen erkämpft 2:2 in Börger – Remis-Serie hält an Der SV Teglingen kommt auch im fünften Spiel in Folge nicht über ein Unentschieden hinaus – beim 2:2 in Börger sichert Joker Noah Kessens spät einen glücklichen Punkt. Dabei startete Teglingen vielversprechend: Bereits in der 4. Minute traf Jasper Klene per Kopf nach starker Vorarbeit von Pascal Taphorn zur frühen Führung. Danach verlor der SV Teglingen allerdings den Faden. Börger setzte die Gäste unter Druck und kam verdient zum Ausgleich (17. Minute, Ole Schürmann). Im zweiten Durchgang wurde es kaum besser. Nach einem aberkannten Treffer bekamen die Hausherren einen zweifelhaften Elfmeter zugesprochen, den Heiner Müller zur 2:1-Führung nutzten. Als das Spiel zu kippen drohte, schlug Joker Noah Kessens zu: Nach starker Einzelleistung markierte er den 2:2-Endstand (78.).

Leschede dreht Partie in Baccum – 2:1-Auswärtssieg nach starker zweiter Halbzeit Mit einem verdienten 2:1-Erfolg kehrte der FC Leschede am Sonntag vom Gastspiel beim SC Baccum zurück. Vor rund 150 Zuschauern zeigte der FC zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Trotz ordentlichem Beginn gerieten die Gäste bereits in der 4. Minute durch einen Konter in Rückstand. Bis zur Pause blieb der FC zwar defensiv stabil, konnte aber offensiv kaum Akzente gegen die beste Abwehr der Liga setzen. Nach dem Seitenwechsel trat Leschede deutlich druckvoller auf: Marcel Paul erzielte in der 59. Minute per abgefälschtem Distanzschuss den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase belohnte sich das Team: Nach einem Freistoß von Wulkotte war es Gerrit Roling, der den Abpraller zum 2:1 verwertete (87.). Mit einer geschlossenen Teamleistung und starker Moral verdiente sich der FC Leschede den Auswärtssieg – besonders erfreulich erneut der überzeugende Auftritt der A-Jugendlichen.