Werlte nutzt Emslages Fehler eiskalt aus

– Foto: SV Sparta Werlte

Sparta Werlte gewinnt das emsländische Duell beim VfL Emslage mit 3:1 und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Emslage bleibt weiter sieglos und findet offensiv kaum Lösungen.

In einem intensiven Abstiegskampf-Duell erwischte der SV Sparta Werlte den besseren Start. Bereits in der 15. Minute gingen die Gäste durch ein Eigentor von Marcel Geers in Führung, nachdem Emslage im eigenen Angriff den Ball verlor und ausgekontert wurde.

Nur wenige Minuten später erhöhte Lukas Menke auf 0:2 (21.). Zwei verlorene Zweikämpfe auf der rechten Seite und eine unglückliche Abwehraktion ermöglichten dem Werlter Angreifer den Treffer.

Emslage zeigte jedoch eine Reaktion: Timo Lüken verkürzte in der 29. Minute nach einer Flanke von der rechten Seite auf 1:2. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen. Ein möglicher Ausgleich lag in der Luft, doch zur Pause blieb es bei der knappen Führung für Werlte.

Menke entscheidet die Partie - Emslage ohne Durchschlagskraft

Nach dem Seitenwechsel kam Werlte besser aus der Kabine und stellte früh die Weichen auf Sieg. Erneut war es Lukas Menke, der in der 52. Minute nach einem Angriff über die Außenbahn zum 1:3 einschob.

In der Folge kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen. Werlte stand defensiv stabil, gewann die entscheidenden Zweikämpfe und ließ Emslage kaum zur Entfaltung kommen. Die Hausherren bemühten sich, fanden jedoch im letzten Drittel keine klaren Lösungen. Abschlüsse wie der Versuch von Milan Schillers aus 16 Metern blieben ungefährlich.

Mit zunehmender Spielzeit flachte die Partie ab. Werlte verwaltete die Führung souverän, während Emslage offensiv zu ungenau agierte. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber zusätzlich: Der eingewechselte Hannes Brink sah nach einem Zweikampf zunächst Gelb, nach Rücksprache mit dem Linienrichter jedoch die Rote Karte (87.).

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Nach einer Nachspielzeit, in der Henrik Jakobs noch behandelt werden musste, blieb es beim verdienten 3:1-Auswärtssieg für Sparta Werlte.