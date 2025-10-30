„Werlte ist eine Wundertüte“ – Brode rechnet mit gefährlichem Gegner

„Werlte ist eine Wundertüte, würde ich sagen. Sie haben ein paar gute Spieler wie Alexander Kenning oder Brinker auf der linken Seite. Dann haben sie Hoormann vorne drin, sehr unangenehm, hatte fast einen Profivertrag in Meppen – ein sehr guter Fußballer. Wenn er dabei ist, ist er richtig gut und kann auch ein Spiel alleine entscheiden.“

Die Lohner wissen also, dass sie sich auf eine individuell starke Offensive einstellen müssen. Dennoch soll am Sonntag der eigene Anspruch im Vordergrund stehen – und der ist klar auf Sieg ausgerichtet.

„Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich das Spiel auf jeden Fall gewinnen, Heimspiel. Unser letztes Heimspiel haben wir vergeigt, haben 1:0 verloren gegen Veldhausen. Also jetzt müssen wir ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, weil das war kein gutes Spiel.“

Union Lohne hat in den vergangenen Wochen in der Fremde überzeugt und will diese Form nun ins eigene Stadion tragen. Die Mannschaft zeigt sich optimistisch, dass ihr das gelingen wird:

„Wir sind aber guter Dinge, dass wir das am Sonntag wieder drehen und dass wir wieder in die Spur kommen. Nach zuletzt drei Siegen auswärts hoffen wir, dass wir jetzt auch zu Hause die Spiele gewinnen.“

Mit einem Heimsieg könnte Union Lohne den Druck auf Spitzenreiter Altenlingen weiter aufrechterhalten und sich fest in der Spitzengruppe behaupten. Sparta Werlte hingegen will als Außenseiter mutig auftreten und die jüngsten positiven Ansätze bestätigen. Für Lohne geht es neben den Punkten auch um Wiedergutmachung – und darum, die Heimstärke zurückzugewinnen.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14:30 Uhr in Lohne.