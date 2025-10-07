Werlte gleicht zweimal aus, Altenlingen trotzdem obenauf

Ein Donnerstagabend unter Flutlicht, leicht feuchter Rasen, die Stadionwurst dampft und der ASV Altenlingen tut das, was er tun muss: gewinnen. 4:2 heißt es am Ende gegen den Aufsteiger SV Sparta Werlte. Kein Feuerwerk, kein taktisches Lehrstück, aber drei Punkte, die zählen.

Schon nach vier Minuten zeigt Felix Kaufhold, warum er momentan auf alles schießt, was sich bewegt: 1:0. Doch wie das manchmal so ist, wenn man denkt, man hat alles im Griff, klingelt’s hinten - David Kamlage gleicht nach 29 Minuten aus. Altenlingen zuckt kurz, rappelt sich auf, und kurz vor der Pause macht Marvin Krämer das 2:1. Max Veer hat zu diesem Zeitpunkt schon mehr Vorlagen als andere Kaffee trinken. Nach dem Seitenwechsel passiert erstmal das, was Trainer so gar nicht mögen: Wieder gleicht Werlte aus. Kevin Abeln stellt in der 67. Minute auf 2:2, die Partie droht zu kippen. Aber Altenlingen hat noch zwei Joker im Ärmel. Luca Schmitz kommt, trifft, lacht: 3:2 (77.). Und weil’s so schön ist, darf auch Fabian Alferink in der Nachspielzeit noch ran - 4:2, Deckel drauf. Am Ende ein Sieg der Kategorie „Arbeitspflicht mit Prädikat solide“. Nicht alles glänzte, aber das Ergebnis passt und der ASV klettert auf Tabellenplatz drei. Werlte bleibt Elfter, mit vier Punkten Luft nach unten, aber einer Leistung, auf die sich aufbauen lässt. Ein Abend also, wie gemacht für die Kabinenansprache à la „Gut, dass wir’s trotzdem gezogen haben.“ ____________________ 6:4 in Laxten – olympiareif!

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Die erste Hälfte lässt sich zusammenfassen mit „extrem besonders“, die zweite mit „ganz besonders“! Man konnte unserer jungen Elf nach den zuletzt gezeigten Leistungen ja in Laxten so einiges zutrauen. Was die Fans jedoch dort auf dem Kunstrasenplatz schon in den ersten Minuten von Concordia zu sehen bekamen, ließ viele augenreibend zurück! Laxten wurde regelrecht olympiareif überrollt. Der schnelle Platz kam unseren schnellen Stürmern zugute. Bei schwindelig schnellem Spiel stand es kurz vor der Halbzeit durch Tore von Bernhard Haarmann (3 Hütten), Hendrik Lohaus (2) und Sven Wulkotte 6:0! Was für eine Gala! Verschwindend kleiner Schönheitsfehler: Nachdem unser Keeper „Manta“ Freund bis dato kaum etwas zu halten bekam, stand es Sekunden vor dem Halbzeitpfiff plötzlich 6:1. Egal, was sollte da bis zum Schluss noch passieren, nachdem man so konzentriert, willensstark und technisch sauber aufgetreten war? Aber, nichts war „egal“! Den schon fast bedauernswerten Olympianern war es zum Wiederanpfiff anzumerken, dass sie nicht wie Rumpelstilzchen den Wald verlassen wollten. Sie nutzen diesen festen Willen plötzlich mit hohem Elan und wurden relativ schnell mit drei Toren belohnt. Wie bitte? Sollte nun etwas Teil eins umgekehrt erfolgen? Unseren Concorden wurden auf diese Art und Weise plötzlich die Beine schwer. Dabei werden beim Gegner -im Gegenteil- die Beine plötzlich flott. Es folgte tatsächlich noch ein Treffer für Laxten. Sollten die etwa …..? – Nein, sollten sie nicht! Das Ziel war wohl zu hoch gesteckt und verständlicherweise nicht mehr zu erreichen. Es blieb beim 4:6 für Concordia, das unser Team auf Platz vier hiefte. Plötzlich stehen wir sogar über Schwefingen, das sogar noch ein Spiel mehr absolviert hat als wir. Und am nächsten Sonntag erscheinen bei uns im Concordia-Park andere Schwarz-Gelben, der SV Langen, ebenfalls bereits mit einem Spiel mehr ausgestattet. ​ (Pressemitteilung: SV Concordia Emsbüren) _______________ Derby ohne Tore, aber mit allem anderen

– Foto: Michel Rüther