Werkself kommt nach Luisenthal

Die weibliche Nachwuchsabteilung des 1. FC Saarbrücken steht am Wochenende vor einer großen Herausforderung. Sowohl die U19 in der Regionalliga West als auch die U17 in der Regionalliga Südwest haben Ligaspiele zu bestreiten. Den Anfang macht das ältere Team, das am Samstag um 11 Uhr Bayer Leverkusen in Völklingen erwartet. Das Spiel wird auf dem Kunstrasenplatz im Stadtteil Luisenthal ausgetragen. Leverkusen liegt punktgleich mit dem Zweiten 1. FC Köln auf Rang drei, hat aber eine Begegnung mehr ausgetragen. Das FCS-Team ist mit sechs Punkten weniger Fünfter, drei schlechter platzierte Teams haben aber weniger Spiele ausgetragen und könnten die Malstatterinnen so bis auf Platz Acht verdrängen. Trainer Tobias Grimm sagte zum bevorstehenden Wochenende: "Grundsätzlich ist es so, dass wir diese Herausforderung mit der Doppelbelastung haben. Wir spielen am Samstag gegen Leverkusen, Elversberg wollte das Spiel am Sonntag nicht verlegen. Das Spiel am Sonntag ist ja auch wichtig, deshalb dürfen wir unsere Kräfte nicht verheizen. Wir werden am Samstag eventuell früh wechseln, es werden nur wenige U17-Spielerinnen über die volle Distanz gehen, da diese auch am Sonntag eingesetzt werden. Wir haben außer gegen Leverkusen nun gegen alle Teams aus der vorderen Tabellenregion gespielt. Wir haben in Köln super gut agiert. Wir haben in diesen Spielen festgestellt, dass die Gegnerinnen nicht viele Torchancen brauchen und dass uns ab und zu diese Durchschlagskraft fehlt. Wir werden gegen Leverkusen auf Hannah Dietrich verzichten, die im Nationalteam von Luxemburg jetzt zwei mal über die volle Zeit spielte, sie wird am Sonntag spielen. Shannon Huwer wird auch fehlen wegen einer Sehnenreizung. Wir sind dennoch gut aufgestellt, lediglich im Sturm müssen wir variieren. Wir hoffen aufgrund der Ergebnisse der bisherigen Spiele, auch gegen Leverkusen gut dazustehen".