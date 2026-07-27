Werkself-Frauen mit „guter Energie und Mentalität“

Die Bayer-Frauen sind auf einem guten Weg. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Die Freiwoche im Trainingsbetrieb nutzte er zur ausführlichen Analyse der bisherigen Einheiten. Dabei zeigte er sich sehr angetan vom aktuellen Stand. „Mein Fazit zum ersten Teil der Vorbereitung fällt rundum positiv aus. Wir haben bisher eine sehr gute physische Basis gelegt“, betont er und blickt voraus: „Nach der einwöchigen Pause gehen wir an den Feinschliff.“

Neuzugänge überzeugen

Durch den Umbruch im Kader müsse mehr an grundlegenden Dingen wiederholt werden als in anderen Jahren. Und auch die Verbliebenen bekämen es mit einigen Variationen zu tun. Pätzold hat keinen Zweifel, dass die Lernkurve steil verlaufen wird. „Wir haben eine sehr gute Energie und Mentalität im Team“, sagt er. Die fußballerische Qualität sei sehr hoch – auch in der Breite.

Die hochkarätigen Neuzugänge erweisen sich schon in der Vorbereitung als Gewinn, wie Pätzold betont. „Die ersten Wochen haben schon gezeigt, dass wir eine sehr hohe Leistungsdichte im Kader haben. Das führt auch zu einer noch höheren Trainingsqualität und -intensität als in den vergangenen Jahren“, erklärt der Bayer-Coach.