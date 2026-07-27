Werkself-Frauen mit „guter Energie und Mentalität“

Die Freiwoche im Trainingsbetrieb nutzte er zur ausführlichen Analyse der bisherigen Einheiten. Dabei zeigte er sich sehr angetan vom aktuellen Stand. „Mein Fazit zum ersten Teil der Vorbereitung fällt rundum positiv aus. Wir haben bisher eine sehr gute physische Basis gelegt“, betont er und blickt voraus: „Nach der einwöchigen Pause gehen wir an den Feinschliff.“
Durch den Umbruch im Kader müsse mehr an grundlegenden Dingen wiederholt werden als in anderen Jahren. Und auch die Verbliebenen bekämen es mit einigen Variationen zu tun. Pätzold hat keinen Zweifel, dass die Lernkurve steil verlaufen wird. „Wir haben eine sehr gute Energie und Mentalität im Team“, sagt er. Die fußballerische Qualität sei sehr hoch – auch in der Breite.
Die hochkarätigen Neuzugänge erweisen sich schon in der Vorbereitung als Gewinn, wie Pätzold betont. „Die ersten Wochen haben schon gezeigt, dass wir eine sehr hohe Leistungsdichte im Kader haben. Das führt auch zu einer noch höheren Trainingsqualität und -intensität als in den vergangenen Jahren“, erklärt der Bayer-Coach.
In den bisherigen Tests gab es Licht und Schatten. Unter dem Strich aber gefiel Pätzold, was er gesehen hat. „Wir hatten schon viele gute Ideen, aber noch keine gute Quote in der Umsetzung“, analysiert er. Die schwache Quote sei angesichts der Schwerpunkte im athletischen Bereich keine Überraschung. Mit mehr Frische und Fortschritten im physischen Bereich würde sein Team in dieser Hinsicht immer besser werden. „Wenn sich in Richtung Saisonstart dann langsam eine erste Elf herauskristallisiert, wird die Qualität automatisch noch größer werden“, ist er überzeugt. Dass der Ligaspielplan den Leverkusenerinnen ein anspruchsvolles Auftaktprogramm beschert, sieht der Cheftrainer als zusätzlichen Ansporn. „Das kann noch ein paar Prozentpunkte mehr Motivation freisetzen. Denn wir wissen nun, dass wir von Beginn an performen müssen“, sagt Pätzold.