Werken hört in Zündorf auf – „Mannschaft braucht ein neues Gesicht"

Trotz Aufbruchssignal im Abstiegskampf zieht sicht der 36-Jährige zurück

Daniel Werken
Angelo Mule
Germania Zündorf und Trainer Daniel Werken gehen zum Jahreswechsel getrennte Wege. Nicht die sportliche Lage, sondern persönliche Gründe geben den Ausschlag – verbunden mit viel Dankbarkeit gegenüber dem Verein.

Beim FC Germania Zündorf endet zum Winter eine Zusammenarbeit, die von Vertrauen geprägt war. Daniel Werken wird sein Amt als Cheftrainer niederlegen. Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sportlich trotz Abstiegsrang noch alle Möglichkeiten auf den Klassenerhalt bestehen.

Zündorf überwintert zwar mit elf Punkten auf einem Abstiegsplatz der Bezirksliga 1, hatte zuletzt jedoch mit einem 7:1-Erfolg im Kellerduell gegen den SC Brühl ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Genau dieser Umstand unterstreicht, dass Werkens Entschluss nicht aus sportlicher Resignation heraus entstanden ist.

Ich werde zum Winter aufhören als Trainer bei Zündorf“, bestätigt der ehemalige Mittelrheinliga-Kicker. Der Entscheidungsprozess habe sich über Wochen entwickelt und sei von Anfang an transparent mit dem Verein geführt worden. „Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft eine andere Ansprache braucht, ein anderes Gesicht braucht, das vor ihnen steht. Nicht immer das Gleiche hören – gerade auch in der Situation einen neuen Impuls setzen.

Kein Ego, sondern Verantwortung

Für Werken war es eine Frage der Ehrlichkeit – sich selbst und der Mannschaft gegenüber. „Da will ich einfach nicht egoistisch sein und der Mannschaft alles geben, was sie benötigt. Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht mehr der richtige Mann bin. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann kann ich auch schlecht eine Überzeugung an die Mannschaft übertragen.

Dankbarkeit ist groß

Auffällig ist der Ton, den Werken anschlägt: frei von Frust, geprägt von Dankbarkeit. Germania Zündorf war seine erste Trainerstation, nachdem er zuvor jahrelang selbst das Trikot des Vereins getragen hatte. Als Spieler stieg er mit Zündorf von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga auf, zuvor war er unter anderem beim FC Hürth in der Mittelrheinliga, beim FV Bad Honnef in der Landesliga sowie beim FC Hennef und VfL Leverkusen aktiv.

Ich bin dem Verein extrem dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe. Es war meine ersten Trainerstation, nachdem ich Spieler in dem Verein war – das ist nicht selbstverständlich.“ Besonders hebt er hervor, dass der Klub ihn in jeder Phase unterstützt habe. „Der Verein war wirklich vorbildlich in jeglicher Situation. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mein Stuhl wackelt.

Diese Rückendeckung sei für ihn enorm wichtig gewesen – sportlich wie persönlich. „Das war auch für meine Entwicklung im Trainerdasein, aber auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung extrem wichtig.

Private Faktoren spielen eine Rolle

Neben dem sportlich-inhaltlichen Aspekt kamen zuletzt auch private Belastungen hinzu. Zum 1. Dezember zog Werken nach Brauweiler (Pulheim), der Weg nach Zündorf wurde deutlich länger und zeitintensiver. Hinzu kamen berufliche Verpflichtungen und familiäre Aufgaben. „Unter diesen Umständen konnte ich meinem eigenen Anspruch und auch dem Anspruch, den die Jungs verdienen, nicht mehr gerecht werden.

Der Alltag habe sich zunehmend verdichtet. „Ich war oft sehr früh am Platz, habe Trainingskleidung gewaschen und vorbereitet – das alles hat sich summiert. Am Ende war es einfach zu viel. Mein Kopf ist voll, ich war mental an meiner Grenze.

Schweren Herzens ziehen lassen

Germania Zündorf macht keinen Hehl daraus, dass man gerne den Weg mit Werken weiter gegangen wäre. "Als sportlicher Leiter, der über acht Jahre sehr eng mit Daniel zusammengearbeitet hat, bin ich ehrlicherweise sehr traurig darüber, dass Daniel bei uns aufhört", so Sportlicher Leiter Angelo Mule gegenüber FuPa. Man habe ein gutes Verhältnis gehabt, müsse aber die Entscheidung Werkens akzeptieren.

"Er steht aktuell vor mehreren privaten und beruflichen Herausforderungen. Da muss man akzeptieren, wenn jemand für sich sagt, dass im Moment einfach alles nicht zusammenpasst und deshalb sind wir dem Wunsch schweren Herzens nachgekommen. Ich bin mir absolut sicher, dass Daniel seinen Weg als Trainer im Amateurfußball gehen wird. Daran gibt es für mich keinerlei Zweifel", so der 53-jährige Funktionär weiter.

Pause – aber kein Abschied vom Fußball

Werken will nun bewusst einen Schritt zurücktreten. „Ich brauche jetzt einfach eine Pause.“ Ein endgültiger Abschied vom Fußball ist das jedoch nicht. Im Gegenteil: Der 36-Jährige kann sich gut vorstellen, bei anderen Vereinen und Trainern zu hospitieren. „Ich habe große Lust, im Fußball weiterzumachen – in welcher Form auch immer.

Gerade die bestehenden Netzwerke – etwa im Umfeld von Bayer Leverkusen – würden spannende Möglichkeiten bieten. „Das möchte ich gerne wahrnehmen – aber alles ohne Druck und ohne Verpflichtung.

Nachfolge: "Gespräche weit fortgeschritten"

Beim Tabellenvorletzten der Bezirksliga 1 laufen die Planungen für die Rückrunde auf Hochtouren. "Aktuell befinden wir uns auf Trainersuche. Die Gespräche laufen gut und sind bereits weit fortgeschritten. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Tagen einen neuen Trainer präsentieren können", lässt Mule durchblicken.

"Mit dem neuen Trainer beginnt eine neue Episode. Danach gilt der volle Fokus der Rückrunde, dem neuen Trainerteam und dem klaren Ziel, die notwendigen Punkte zu sammeln, um aus der aktuellen Situation herauszukommen und hoffentlich den Abstieg zu vermeiden", erklärt Mule abschließend.

