Werken hört in Zündorf auf – „Mannschaft braucht ein neues Gesicht"

Germania Zündorf und Trainer Daniel Werken gehen zum Jahreswechsel getrennte Wege. Nicht die sportliche Lage, sondern persönliche Gründe geben den Ausschlag – verbunden mit viel Dankbarkeit gegenüber dem Verein.

Zündorf überwintert zwar mit elf Punkten auf einem Abstiegsplatz der Bezirksliga 1, hatte zuletzt jedoch mit einem 7:1-Erfolg im Kellerduell gegen den SC Brühl ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Genau dieser Umstand unterstreicht, dass Werkens Entschluss nicht aus sportlicher Resignation heraus entstanden ist.

Beim FC Germania Zündorf endet zum Winter eine Zusammenarbeit, die von Vertrauen geprägt war. Daniel Werken wird sein Amt als Cheftrainer niederlegen. Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sportlich trotz Abstiegsrang noch alle Möglichkeiten auf den Klassenerhalt bestehen.

„Ich werde zum Winter aufhören als Trainer bei Zündorf“, bestätigt der ehemalige Mittelrheinliga-Kicker. Der Entscheidungsprozess habe sich über Wochen entwickelt und sei von Anfang an transparent mit dem Verein geführt worden. „Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft eine andere Ansprache braucht, ein anderes Gesicht braucht, das vor ihnen steht. Nicht immer das Gleiche hören – gerade auch in der Situation einen neuen Impuls setzen.“

Für Werken war es eine Frage der Ehrlichkeit – sich selbst und der Mannschaft gegenüber. „Da will ich einfach nicht egoistisch sein und der Mannschaft alles geben, was sie benötigt. Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht mehr der richtige Mann bin. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann kann ich auch schlecht eine Überzeugung an die Mannschaft übertragen.“

Dankbarkeit ist groß

Auffällig ist der Ton, den Werken anschlägt: frei von Frust, geprägt von Dankbarkeit. Germania Zündorf war seine erste Trainerstation, nachdem er zuvor jahrelang selbst das Trikot des Vereins getragen hatte. Als Spieler stieg er mit Zündorf von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga auf, zuvor war er unter anderem beim FC Hürth in der Mittelrheinliga, beim FV Bad Honnef in der Landesliga sowie beim FC Hennef und VfL Leverkusen aktiv.

„Ich bin dem Verein extrem dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe. Es war meine ersten Trainerstation, nachdem ich Spieler in dem Verein war – das ist nicht selbstverständlich.“ Besonders hebt er hervor, dass der Klub ihn in jeder Phase unterstützt habe. „Der Verein war wirklich vorbildlich in jeglicher Situation. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mein Stuhl wackelt.“

Diese Rückendeckung sei für ihn enorm wichtig gewesen – sportlich wie persönlich. „Das war auch für meine Entwicklung im Trainerdasein, aber auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung extrem wichtig.“

Private Faktoren spielen eine Rolle

Neben dem sportlich-inhaltlichen Aspekt kamen zuletzt auch private Belastungen hinzu. Zum 1. Dezember zog Werken nach Brauweiler (Pulheim), der Weg nach Zündorf wurde deutlich länger und zeitintensiver. Hinzu kamen berufliche Verpflichtungen und familiäre Aufgaben. „Unter diesen Umständen konnte ich meinem eigenen Anspruch und auch dem Anspruch, den die Jungs verdienen, nicht mehr gerecht werden.“