 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Werdorfer 4:1 mit Wermutstropfen

Teaser KLA WETZLAR: +++ Spannung in der A-Liga Wetzlar: Während die Top-Teams ihre Favoritenrolle bestätigen, sorgt Niederbiel für einen knappen Sieg. Der FC Schöffengrund verschafft sich außerdem Luft +++

von Redaktion · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser
Der Moment, in dem der Tabellenführer die Weichen stellt: Werdorfs Kai Keller (Nummer 3) dreht nach seinem Treffer zum 2:0 ab, Cleebergs Schlussmann Erik Schimpf liegt geschlagen am Boden. © Finn Rehberg
Der Moment, in dem der Tabellenführer die Weichen stellt: Werdorfs Kai Keller (Nummer 3) dreht nach seinem Treffer zum 2:0 ab, Cleebergs Schlussmann Erik Schimpf liegt geschlagen am Boden. © Finn Rehberg

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Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga haben die Favoriten am Wochenende ihre Aufgaben erfüllt: Primus Werdorf setzte sich souverän gegen die kleinen „Raubritter“ aus Cleeberg durch. Im Abstiegskampf sicherte sich der FC Schöffengrund wichtige Zähler gegen die direkte Konkurrenz von der Eintracht, während der RSV Büblingshausen II nach zwei sieglosen Spielen mit einem 3:0 (0:1) bei der SpVgg. Lemp zurück in die Erfolgsspur gefunden hat.

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