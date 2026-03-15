Werdorfer 4:1 mit Wermutstropfen

Der Moment, in dem der Tabellenführer die Weichen stellt: Werdorfs Kai Keller (Nummer 3) dreht nach seinem Treffer zum 2:0 ab, Cleebergs Schlussmann Erik Schimpf liegt geschlagen am Boden. © Finn Rehberg

Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga haben die Favoriten am Wochenende ihre Aufgaben erfüllt: Primus Werdorf setzte sich souverän gegen die kleinen „Raubritter“ aus Cleeberg durch. Im Abstiegskampf sicherte sich der FC Schöffengrund wichtige Zähler gegen die direkte Konkurrenz von der Eintracht, während der RSV Büblingshausen II nach zwei sieglosen Spielen mit einem 3:0 (0:1) bei der SpVgg. Lemp zurück in die Erfolgsspur gefunden hat.