 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
So werden Derbysiege in Werdorf gefeiert – das war im November 2019, als dieses Foto entstand, nicht anders als heute. Tobias Grothe (unten links) hätte nichts dagegen, wenn an diesem Sonntag im A-Liga-Kracher gegen Nachbar VfB Aßlar ein weiterer Erfolg hinzukäme. © Marcel Sonnabend
So werden Derbysiege in Werdorf gefeiert – das war im November 2019, als dieses Foto entstand, nicht anders als heute. Tobias Grothe (unten links) hätte nichts dagegen, wenn an diesem Sonntag im A-Liga-Kracher gegen Nachbar VfB Aßlar ein weiterer Erfolg hinzukäme. © Marcel Sonnabend

Werdorf gegen Aßlar: So verrückt sind die Derbys an der Dill

Teaser KLA WETZLAR: +++ FC Werdorf gegen VfB Aßlar – das ist Derby pur und das absolute Topspiel der Fußball-A-Liga. Zur Einstimmung verrät uns „Mister Werdorf“ seine vier verrücktesten Derby-Erlebnisse +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
VfB Aßlar
Werdorf

Aßlar. Ein Derby schreibt Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Geschichten, bei denen das „Was“ wichtiger ist als das haargenaue „Wann“. Auf dem Platz genauso wie abseits davon und vor allem in legendären dritten Halbzeiten. Das ist beim Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Werdorf und dem VfB Aßlar – diesmal zugleich das Spitzenspiel in der Fußball-A-Liga Wetzlar (Sonntag, 15 Uhr) – nicht anders.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 015.11.2025, 12:08 Uhr
RedaktionAutor