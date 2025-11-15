Werdorf gegen Aßlar: So verrückt sind die Derbys an der Dill

Aßlar. Ein Derby schreibt Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Geschichten, bei denen das „Was“ wichtiger ist als das haargenaue „Wann“. Auf dem Platz genauso wie abseits davon und vor allem in legendären dritten Halbzeiten. Das ist beim Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Werdorf und dem VfB Aßlar – diesmal zugleich das Spitzenspiel in der Fußball-A-Liga Wetzlar (Sonntag, 15 Uhr) – nicht anders.