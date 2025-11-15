Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Werdorf gegen Aßlar: So verrückt sind die Derbys an der Dill
Teaser KLA WETZLAR: +++ FC Werdorf gegen VfB Aßlar – das ist Derby pur und das absolute Topspiel der Fußball-A-Liga. Zur Einstimmung verrät uns „Mister Werdorf“ seine vier verrücktesten Derby-Erlebnisse +++
Aßlar. Ein Derby schreibt Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Geschichten, bei denen das „Was“ wichtiger ist als das haargenaue „Wann“. Auf dem Platz genauso wie abseits davon und vor allem in legendären dritten Halbzeiten. Das ist beim Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Werdorf und dem VfB Aßlar – diesmal zugleich das Spitzenspiel in der Fußball-A-Liga Wetzlar (Sonntag, 15 Uhr) – nicht anders.