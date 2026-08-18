Werders U23 will gegen Flensburg die Trendwende schaffen

– Foto: Timo Babic

Im Nachholspiel des 3. Spieltags empfängt die U23 des SV Werder Bremen den SC Weiche Flensburg, der bislang deutlich erfolgreicher in die Saison gestartet ist.

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen und Tabellenplatz 11 wartet die U23 des SV Werder im Nachholspiel des 3. Spieltags gegen den SC Weiche Flensburg weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Morgen, 18:30 Uhr SV Werder Bremen Werder II SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 18:30 live PUSH

Der Gegner von Trainer Tim Wulff, Rekordpunktesammler der ewigen Regionalliga-Nord-Tabelle, startete mit sieben Punkten aus drei Partien deutlich erfolgreicher und steht trotz eines Spiels weniger bereits auf Rang vier. Für die Grün-Weißen soll nun eine effektivere Chancenverwertung gepaart mit einer stabileren Defensive den ersten Heimdreier der Saison bringen.