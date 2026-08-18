 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Werders U23 will gegen Flensburg die Trendwende schaffen

Grün-Weiße Talente nach nur einem Punkt aus drei Spielen unter Zugzwang gegen Tabellenvierten

von smu · Heute, 20:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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Regionalliga Nord
Werder II
Weiche FL 08

Im Nachholspiel des 3. Spieltags empfängt die U23 des SV Werder Bremen den SC Weiche Flensburg, der bislang deutlich erfolgreicher in die Saison gestartet ist.

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen und Tabellenplatz 11 wartet die U23 des SV Werder im Nachholspiel des 3. Spieltags gegen den SC Weiche Flensburg weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Morgen, 18:30 Uhr
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
18:30live

Der Gegner von Trainer Tim Wulff, Rekordpunktesammler der ewigen Regionalliga-Nord-Tabelle, startete mit sieben Punkten aus drei Partien deutlich erfolgreicher und steht trotz eines Spiels weniger bereits auf Rang vier. Für die Grün-Weißen soll nun eine effektivere Chancenverwertung gepaart mit einer stabileren Defensive den ersten Heimdreier der Saison bringen.