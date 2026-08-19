Werders U19 verliert beim Hamburger SV

– Foto: Joachim Josephs

Nach dem Auftaktsieg gegen Holstein Kiel kassiert die U19 des SV Werder Bremen beim Hamburger SV die erste Saisonniederlage und rutscht in der Tabelle auf Rang vier ab.

Die U19 von Björn Bremermann ist beim Hamburger SV mit 1:3 unterlegen und musste damit nach dem gelungenen Saisonstart gegen Holstein Kiel den ersten Rückschlag hinnehmen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzte Henrik Bomers einen individuellen Fehler im Bremer Spielaufbau zur Führung für den HSV (36.).

Nach der Pause drängten die Grün-Weißen zwar auf den Ausgleich, vergaben dabei jedoch unter anderem einen Foulelfmeter, während die Hamburger im Gegenzug eiskalt zuschlugen: Andrej Vasiljevic (67.) und Hüseyin Cakallioglu (76.) erhöhten nach zwei schnellen Kontern auf 3:0. Immerhin gelang Devin Bischel in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer zum 1:3-Endstand, nachdem er einen Querpass ins leere Tor verwandelte.