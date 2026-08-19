Werders U17 patzt zweimal und muss sich mit Remis begnügen

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Im verspäteten Saisonauftakt lässt die U17 des SV Werder Bremen gegen Rot-Weiß Erfurt zweimal einen Vorsprung liegen und muss sich am Ende mit einem 2:2 begnügen.

Die U17 des SV Werder Bremen ist mit einem 2:2 gegen Rot-Weiß Erfurt in die neue Saison der DFB-Nachwuchsliga gestartet, nachdem die eigentlich für den ersten Spieltag angesetzte Partie gegen den SC Verl verlegt worden war. Tommy Pastron brachte die Grün-Weißen nach 27 Minuten in Führung, ehe Paul Lambert noch vor der Pause zum 1:1 ausglich.

Nach dem Seitenwechsel stellte Jan Lange in der 51. Minute erneut die Bremer Führung her, dem grün-weißen Nachwuchs war die Nervosität des Ligadebüts jedoch phasenweise anzumerken. In der 78. Minute fand Max Pohle die passende Antwort zum 2:2-Endstand, sodass die Grün-Weißen trotz insgesamt größerer Spielanteile nur einen Punkt mitnahmen.