Werderaner FC: "Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei"

– Foto: Matthias Wunderlich

Der Werderaner FC Viktoria 1920 steht auf dem siebten Platz der Brandenburgliga. Trainer Marcel Burwig äußert sich im FuPa-Teamcheck zur mangelnden Konstanz und dem Ziel Klassenerhalt.

Nach 15 Spielen blickt der Werderaner FC Viktoria auf eine Ausbeute von 19 Punkten. Trainer Marcel Burwig zeigt sich damit grundsätzlich einverstanden: „Wir sind mit den 19 Punkten zufrieden. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet und hatten dann eine Serie an Niederlagen, die sehr wehgetan hat.“

Er mahnt jedoch zur Vorsicht mit Blick auf das Tableau: „Mit 19 Punkten steht man zwar auf dem siebten Platz, aber man darf auch nicht vergessen, dass anderen Mannschaften Punkte abgezogen wurden.“ Oft fehlte die nötige Entschlossenheit: „Manche Niederlagen waren absolut verdient, aber es gab auch das ein oder andere Spiel, wo wir einfach unsere Möglichkeiten nicht in Tore umgemünzt haben. Da waren wir einfach nicht zwingend genug.“

Individuelle Fehler und fehlende personelle Stabilität

Ein Torverhältnis von 21:29 verdeutlicht die defensiven Probleme. Für Burwig ist dies eine Frage der Einstellung des gesamten Kaders: „Es ist die Aufgabe der gesamten Mannschaft, alles dafür zu tun, um die Null zu halten. Da muss man deutlich sagen, dass es nicht immer so gelebt und umgesetzt wird.“

Neben „krassen individuellen Fehlern“ verhinderte die personelle Situation mehr Stabilität: „Es war außerdem schwer in der Hinrunde, eine konstante und einheitliche, eingespielte Mannschaft aufzustellen, da durch Urlaube, Verletzungen, Krankheiten – ich könnte jetzt so weiter machen – sich keine stabile Achse finden konnte, die man für Stabilität braucht.“

Der Werderaner Geist während der Niederlagenserie

Besonders emotional blickt der Coach auf die Phase von sieben Pleiten in Folge zurück, die erst durch zwei Siege zum Ende der Hinrunde beendet wurde. „Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Man hat auch gemerkt, dass die Mannschaft verunsichert war und alles versucht hat, die Kehrtwende herbeizuführen“, beschreibt Marcel Burwig die Situation. Er hebt den Charakter seiner Spieler hervor: „Die Mannschaft hat sich nie aufgegeben und das war besonders.“

Eine ernüchternde Wintervorbereitung ohne Rhythmus

Die Vorbereitung auf die Rückrunde im Jahr 2026 verlief aufgrund der Witterung katastrophal. Auf die Frage, ob Schwerpunkte wie gewünscht umgesetzt wurden, entgegnet der Trainer: „Ich mache es kurz und knapp. Nein.“ Bisher konnte nur ein Testspiel gegen die SG Grün-Weiß Golm absolviert werden, das mit 0:3 verloren ging.

„Die einzige spielerische Erkenntnis ist die, dass die Jungs das Gefühl verlernt haben, mit dem Ball umzugehen. Sehr viele Fehler mit dem Ball und schlechtes Zweikampfverhalten“, bilanziert Burwig. Dennoch nimmt er sein Team in die Pflicht: „Das darf aber keine Ausrede sein! Das geht den anderen Mannschaften genauso. Da ist jeder Einzelne gefragt. Das ist eine Einstellungssache.“ Ein letzter Test fand beim SV Grün-Weiß Brieselang statt und wurde mit 0:4 verloren.

Voller Fokus auf das Duell gegen das Tabellenschlusslicht

Zum Rückrundenstart am Samstag, 28. Februar, um 15 Uhr empfängt der Verein den Tabellenletzten, den SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf. „Das Spiel ist natürlich sehr wichtig für uns, um nicht nur den Abstand auszubauen, sondern auch gut in die Rückrunde zu starten“, betont der Coach.

Taktische Details rücken dabei in den Hintergrund: „Wir müssen die Jungs in dieser Woche mental und körperlich versuchen darauf vorzubereiten, dass es am 28.02. gegen Petershagen/Eggersdorf um die ersten Punkte geht und es nicht ein Testspiel ist. Dafür müssen wir die Jungs unter der Woche heiß machen.“

Keine Träumereien: Nur der Ligaverbleib zählt

Obwohl der Verein vor Teams wie dem FSV Union Fürstenwalde, der TSG Einheit Bernau oder dem SV Altlüdersdorf rangiert, bleibt die Zielsetzung bescheiden. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, stellt Marcel Burwig unmissverständlich klar. Man müsse so schnell wie möglich punkten, „um nicht in der Tabelle nach unten zu rutschen. Das kann nämlich sehr schnell gehen.“