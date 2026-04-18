Werder triumphiert im wilden Nordderby gegen den HSV

Vor ausverkauftem Weserstadion liefert das 110. Nordderby alles, was dieses traditionsreiche Duell seit Jahrzehnten ausmacht: Leidenschaft, Traumtore, Platzverweise, Rudelbildung und einen überragenden Jens Stage. Werder Bremen nutzt die Fehler des HSV konsequent aus und feiert einen immens wichtigen Sieg.

Am Ende war es ein Nachmittag, an dem Werder nicht nur drei Punkte holte, sondern auch ein Statement im Kampf um den Klassenerhalt setzte. Der HSV dagegen verpasste die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen, verlor in der Schlussphase die Ordnung – und teilweise auch die Nerven.

Das 110. Nordderby zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV hat seinem Ruf als eines der emotionalsten Duelle des deutschen Fußballs einmal mehr alle Ehre gemacht. Vor 42.000 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion gewann Werder Bremen nach einer intensiven, hitzigen und in der Schlussphase chaotischen Partie mit 3:1 gegen den alten Rivalen aus Hamburg. Matchwinner war Jens Stage, der mit zwei Treffern die Richtung vorgab, ehe Cameron Puertas in der Nachspielzeit endgültig den Deckel auf ein Spiel setzte, das lange offen geblieben war.

Werder-Trainer Daniel Thioune hatte seine Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche verändert. Jens Stage kehrte nach muskulären Problemen zurück in die Startelf – und genau dieser Schritt sollte sich später als spielentscheidend herausstellen. Beim HSV setzte Merlin Polzin auf Erfahrung und Stabilität, brachte unter anderem Robert Glatzel wieder von Beginn an.

Schon lange vor dem Anpfiff war spürbar, dass dieses Spiel anders werden würde als ein gewöhnlicher Bundesliga-Nachmittag. Als beide Mannschaften den Rasen betraten, brodelte das Weserstadion. Grün-weiße Fahnen wehten in der Ostkurve, während im Gästeblock blauer Rauch aufstieg. Pyrotechnik, Gesänge und eine elektrisierende Atmosphäre sorgten dafür, dass jeder im Stadion spürte: Dieses Derby war weit mehr als nur ein Spiel um Punkte.

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Hausherren. Werder begann aggressiv, drückte den HSV tief in die eigene Hälfte und zwang die Hamburger zu frühen Fehlern im Aufbau. Schon in der zweiten Minute holten sich die Bremer ihre erste Ecke, wenig später kam Justin Njinmah im Strafraum zum ersten Abschluss, doch Daniel Heuer Fernandes war sofort wach und parierte.

Der HSV brauchte einige Minuten, um in die Partie zu finden. Die Gäste wirkten in der Anfangsphase nervös, leisteten sich einfache Ballverluste und fanden zunächst kaum Lösungen gegen das hohe Pressing der Bremer. Erst nach etwa zehn Minuten gelang es den Hamburgern, das Spiel etwas zu beruhigen und selbst kontrollierter nach vorne zu spielen.

In der 14. Minute schien der HSV dann plötzlich in Führung zu gehen. Nach einem schnellen Angriff landete der Ball im Bremer Netz, doch die Freude im Gästeblock wurde nach kurzer Prüfung jäh gebremst. Der VAR meldete sich, Schiedsrichter Florian Exner schaute sich die Szene an – und entschied auf Abseits. Das vermeintliche 0:1 zählte nicht.

Diese Szene wirkte wie ein Weckruf für Werder. Die Gastgeber wurden wieder mutiger, gewannen mehr Zweikämpfe im Mittelfeld und suchten konsequent den Weg nach vorne. Dennoch blieb das Spiel zunächst zerfahren. Viele kleine Fouls, Unterbrechungen und intensive Zweikämpfe verhinderten längere Spielflüsse. Es war kein technisch glänzendes Derby – aber eines voller Intensität.

In der 38. Minute brach dann erstmals der Lärmpegel im Weserstadion durch die Decke. Ausgangspunkt war ein zunächst harmloser Angriff über die rechte Seite. Miro Muheim konnte eine Flanke nicht sauber klären, Yukinari Sugawara setzte energisch nach und brachte den Ball mit viel Gefühl zurück in die Mitte. Dort lauerte Jens Stage, der sich im Rücken seines Gegenspielers davongeschlichen hatte und aus kurzer Distanz per Kopf zur 1:0-Führung einköpfte.

Das Stadion explodierte. Stage riss die Arme hoch, sprintete Richtung Kurve und wurde von seinen Mitspielern unter sich begraben. Es war nicht nur ein wichtiges Tor – es war ein Derbytor. Und genau solche Treffer tragen in Bremen oft noch Jahre später Geschichten.

Doch der HSV zeigte eine starke Reaktion. Nur drei Minuten später schlugen die Gäste zurück. Werder verlor im eigenen Strafraum den Ball, Nicolas Capaldo schaltete blitzschnell und schickte Robert Glatzel mit einem langen Pass auf die Reise. Der HSV-Stürmer zog von rechts in den Strafraum und jagte den Ball aus spitzem Winkel wuchtig unter die Latte.

Ein Traumtor.

Heuer Fernandes jubelte am anderen Ende des Platzes, der Gästeblock rastete aus, und plötzlich stand es 1:1. Nach kurzer VAR-Prüfung wurde der Treffer bestätigt. Es war die perfekte Antwort der Hamburger in einem Moment, in dem Werder gerade dabei schien, die Kontrolle zu übernehmen.

Mit diesem 1:1 ging es in die Pause. Das Ergebnis spiegelte eine erste Halbzeit wider, in der beide Mannschaften nicht immer glänzten, aber jederzeit spüren ließen, was dieses Derby für sie bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel kam der HSV zunächst etwas besser aus der Kabine. Capaldo versuchte es aus der Distanz, Mikelbrencis kam nach einer Flanke zum Kopfball – doch wirklich gefährlich wurde es zunächst nicht. Werder wirkte kurzzeitig passiver, lauerte aber auf Umschaltmomente.

Dann kam die 57. Minute – und erneut Jens Stage.

Der Däne bekam halbrechts rund 21 Meter vor dem Tor den Ball, legte ihn sich einmal zurecht und schlenzte ihn dann mit dem rechten Fuß traumhaft in den rechten Winkel. Heuer Fernandes flog, streckte sich – und kam trotzdem nicht an diesen Ball.

Es war ein Tor der Kategorie Traumtor. Ein Moment, wie gemacht für ein Derby. Ein Schuss voller Technik, Mut und Präzision. Das Weserstadion bebte erneut.

Die Bremer Spieler rannten auf Stage zu, während der Mittelfeldspieler selbst fast ungläubig wirkte. Später wurde in den ersten Reaktionen vielerorts betont, dass Stage mit seiner Präsenz und seinen zwei Treffern der Mann des Tages war.

Der HSV versuchte danach, zurückzuschlagen. Polzin brachte frische Kräfte, stellte offensiver um und suchte die Antwort. Doch Werder verteidigte mit großer Leidenschaft. Immer wieder warfen sich die Bremer in Schüsse, liefen Räume zu und zwangen den HSV zu ungenauen Abschlüssen.

Die Partie wurde zunehmend hitziger. Gelbe Karten häuften sich. Diskussionen mit dem Schiedsrichter nahmen zu. Jeder Zweikampf wurde emotional geführt. Es war längst kein normales Fußballspiel mehr – es war ein Derby im klassischen Sinne.

Der Wendepunkt der Schlussphase kam in der 80. Minute. Nach einem Zweikampf mit Puertas traf der kurz zuvor eingewechselte Philip Otele seinen Gegenspieler am Schienbein. Zunächst wirkte die Szene wie ein gewöhnliches Foul, doch nach Ansicht der Bilder entschied Exner auf Rot.

Eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

Plötzlich musste der HSV die letzten Minuten in Unterzahl spielen. Die Gäste warfen trotzdem alles nach vorne. Lange Bälle flogen in den Strafraum, zweite Bälle wurden umkämpft, doch klare Chancen blieben selten.

Werder dagegen bekam nun Räume. Und diese Räume nutzte Bremen in der Nachspielzeit eiskalt.

In der 90.+2 Minute spielte Heuer Fernandes einen schwachen Ball im Aufbau. Romano Schmid schaltete sofort um, erkannte den freien Cameron Puertas und legte quer. Puertas blieb aus rund 20 Metern cool und schob den Ball flach ins linke Eck.

3:1.

Die Entscheidung.

Spätestens jetzt war klar: Dieses Derby würde in Bremen bleiben.

Was danach folgte, war pure Emotion. Bremer Spieler liefen jubelnd Richtung Kurve, Ersatzspieler stürmten auf den Platz, und vor den Bänken kam es zu einer Rudelbildung. Die Emotionen kochten über. Im Tumult sahen beide Teams auf der Bank noch jeweils eine Rote Karte.

Auch nach Abpfiff blieb die Atmosphäre aufgeladen. Die Szenen rund um die Schlussphase sorgten anschließend für viel Gesprächsstoff. Reuters berichtete später sogar von unschönen Zwischenfällen im Umfeld des Spiels.

In den ersten Stimmen nach der Partie überwog bei Werder natürlich die Erleichterung. Trainer Daniel Thioune sprach von einem emotional enorm wichtigen Sieg und hob hervor, wie sehr seine Mannschaft den Derbycharakter angenommen habe. Er lobte insbesondere die Mentalität seines Teams und die Reaktion nach den schwierigen Wochen zuvor. Verschiedene Medien beschrieben seine Worte sinngemäß als Mischung aus Stolz und Erleichterung.

Merlin Polzin zeigte sich auf Hamburger Seite verständlicherweise enttäuscht. Der HSV-Coach sprach nach dem Spiel von einem „harten Moment“, weil seine Mannschaft nach dem Ausgleich und einer ordentlichen Phase nach der Pause das Spiel dennoch aus der Hand gegeben habe. Vor allem die Rote Karte und der Ballverlust vor dem 3:1 ärgerten den Trainer sichtbar.

Jens Stage selbst blieb trotz seiner zwei Tore bemerkenswert ruhig. Der Matchwinner betonte, dass im Derby nicht die persönliche Leistung im Vordergrund stehe, sondern ausschließlich der Sieg für den Verein. Gleichzeitig war ihm anzumerken, wie viel ihm dieser Nachmittag bedeutete. In mehreren Reaktionen wurde deutlich, wie emotional der Däne den Erfolg wahrnahm.

Für Werder war dieser Erfolg sportlich kaum zu überschätzen. Nach zuletzt schwierigen Wochen und wachsender Nervosität im Tabellenkeller sendeten die Bremer ein wichtiges Signal. Die Mannschaft zeigte nicht nur Qualität, sondern auch Charakter – etwas, das in engen Abstiegsduellen oft entscheidender ist als reine Spielkunst.

Besonders auffällig war dabei die Rolle von Stage. Mit seiner Präsenz im Mittelfeld, seiner Laufstärke und seinen beiden Treffern verkörperte er exakt das, was in einem Derby gefragt ist: Mut, Entschlossenheit und Verantwortung. Er war nicht nur Torschütze, sondern emotionaler Anführer.

Romano Schmid überzeugte ebenfalls mit klugen Pässen und viel Spielintelligenz. Puertas arbeitete unermüdlich und belohnte sich mit seinem Treffer. In der Defensive stemmte sich Werder mit großer Hingabe gegen den Druck des HSV.

Beim Hamburger SV war Robert Glatzel trotz der Niederlage einer der auffälligsten Spieler. Sein Treffer zum 1:1 war technisch herausragend und hielt seine Mannschaft lange im Spiel. Doch insgesamt fehlte dem HSV in vielen Momenten die Konsequenz im letzten Drittel. Besonders nach dem 2:1 gelang es den Gästen kaum, echte Durchschlagskraft zu entwickeln.

Hinzu kam die fehlende Disziplin in der Schlussphase. Gerade in einem Derby, in dem jede Kleinigkeit über Sieg oder Niederlage entscheiden kann, wog der Platzverweis schwer. Die hektischen Minuten am Ende unterstrichen zudem, dass der HSV emotional nicht mehr vollständig die Kontrolle hatte.

Taktisch war das Spiel über weite Strecken ein Kampf um zweite Bälle und Umschaltsituationen. Werder setzte früh auf aggressives Pressing, während der HSV versuchte, mit schnellen vertikalen Pässen Räume hinter der Bremer Defensive zu finden. In der ersten Halbzeit funktionierte das auf beiden Seiten phasenweise.

Entscheidend wurde letztlich, dass Werder nach dem Seitenwechsel effizienter mit seinen Möglichkeiten umging. Während der HSV zwar Ballbesitz hatte, aber selten zwingend wurde, nutzten die Bremer ihre Momente konsequent. Genau darin lag der Unterschied.

Das Publikum im Weserstadion spielte ebenfalls eine enorme Rolle. Jeder Ballgewinn wurde gefeiert, jeder geblockte Schuss wie ein Tor bejubelt. Besonders nach dem 2:1 trugen die Fans ihre Mannschaft sichtbar durch die schwierigen Minuten.

Es war einer jener Nachmittage, an denen das Weserstadion wieder zu jenem Ort wurde, der im deutschen Fußball über Jahrzehnte für intensive Fußballmomente stand.

Für Werder könnte dieser Sieg weit mehr bedeuten als nur drei Punkte. Ein Erfolg im Nordderby kann eine Mannschaft emotional tragen. Er kann Energie freisetzen, Selbstvertrauen zurückbringen und in schwierigen Phasen eine Saison verändern.

Für den HSV dagegen beginnt nun die Aufarbeitung. Die Leistung war nicht schlecht, aber in entscheidenden Momenten fehlte die letzte Konsequenz. Vor allem defensiv offenbarten sich Fehler, die auf diesem Niveau bestraft werden.

Unterm Strich war es ein Nordderby, das alles hatte:

Emotionen.

Traumtore.

Härte.

Drama.

Kontroversen.

Und einen verdienten Sieger.

Werder Bremen hat an diesem Nachmittag gezeigt, dass Derbytage eigene Gesetze haben. Der HSV hielt lange mit, verlor aber in den entscheidenden Momenten die Kontrolle.

Am Ende stand ein 3:1 für Grün-Weiß.

Und in Bremen dürfte man noch lange über diesen Nachmittag sprechen.