Werder trifft in Pokal-Auftaktrunde auf Bochum

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Die Frauen des SV Werder Bremen bekommen es in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals mit dem VfL Bochum zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag, die die ehemalige Nationalspielerin Kerstin Garefrekes vornahm. Ausgetragen wird die Partie zwischen dem 26. und 28. September – und zwar auswärts beim aktuellen Tabellenführer der zweiten Liga.

Der VfL Bochum hatte sich zuletzt in der Play-off-Runde mit 6:0 gegen Hansa Rostock durchgesetzt und damit den Aufwärtstrend der noch jungen Saison bestätigt. Werder-Cheftrainerin Fritzy Kromp bezeichnete das Los entsprechend als eines der schwersten, das ihrer Mannschaft hätte zugelost werden können. Bochum sei sehr gut in die Saison gestartet, habe bereits starke Leistungen gezeigt und sich im Sommer zusätzlich verstärkt, so Kromp. Kämpferisch gab sie sich dennoch: Man nehme die Herausforderung an und wolle auch in diesem Jahr im Pokal überwintern.

Sportlich befinden sich die Bremerinnen derweil in guter Verfassung. Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Montag, den 24. August, um 18 Uhr in Mainz meisterten die Grün-Weißen mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen den Hamburger SV. Vor 1955 Zuschauern in Rotenburg setzten sich die Werderfrauen im XXL-Test klar durch – Isabella Jaron erzielte dabei einen Doppelpack, weitere Treffer steuerten Michelle Ulbrich, Mei Shimada und Elena Dhont bei.