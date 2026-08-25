Werder startet mit Auswärtssieg

– Foto: Michael Schneiders

Die WERDERFRAUEN setzen sich am ersten Spieltag beim Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 mit 2:1 durch. Mei Shimada trifft früh per Kopf, Isabella Jaron legt trotz verschossenem Elfmeter nach. Vier weitere Neuzugänge feiern im zweiten Durchgang ihr Pflichtspieldebüt.

Schon nach zwei Minuten durften die Grün-Weißen erstmals jubeln. Dhont schlug aus dem Halbfeld eine präzise Flanke an den Fünfmeterraum, wo Shimada am höchsten stieg und den Ball per Kopf zur frühen Führung ins Mainzer Tor setzte. Für die Japanerin war es ein Einstand nach Maß.

Besser hätte der Start in die neue Bundesliga-Saison für die WERDERFRAUEN kaum laufen können. Beim Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 gewann der SV Werder Bremen am Montagabend mit 2:1 und nahm damit direkt drei Punkte mit. Vor allem die vier Neuzugänge Mei Shimada, Isabella Jaron, Luna Vanzeir und Elena Dhont hinterließen bei ihren Pflichtspieldebüts sofort ihre Spuren.

Die Gastgeberinnen blieben aber auch gefährlich. Einen zentral getretenen Freistoß von Gentiana Fetaj musste El Sherif in der 11. Minute über die Latte lenken. Nach einer halben Stunde war dann erneut Werder am Drücker: Dhont traf mit ihrem Abschluss nur die Querlatte.

Jaron trifft nach verschossenem Elfmeter

Kurz darauf bekam Werder die große Chance auf das 2:0. Dhont wurde im Strafraum zu Fall gebracht, der SVW erhielt einen Elfmeter. Jaron übernahm die Verantwortung, scheiterte mit ihrem flachen Schuss jedoch an Matsumoto.

Lange ärgern musste sich die Angreiferin trotzdem nicht. Denn nur wenige Sekunden später schlug der Ball erneut im Mainzer Tor ein. Nach dem gehaltenen Strafstoß schlug Matsumoto den Ball weit nach vorne – doch die Kugel kam zurück. Shimada spielte Vanzeir frei, die uneigennützig querlegte. Jaron musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben (31.).

Mainz antwortete noch vor der Pause. Kats zirkelte einen Freistoß aus rund 18 Metern über die Mauer. El Sherif konnte den Ball zwar abwehren, musste ihn aber nach vorne prallen lassen. Ex-Werderanerin Saskia Matheis reagierte am schnellsten und staubte zum 1:2 ab (44.).

Werder bringt den Vorsprung über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel dauerte es zunächst, bis die Partie wieder Fahrt aufnahm. Werder kontrollierte das Geschehen weitgehend, während Mainz vor allem über Umschaltsituationen den Ausgleich suchte. Die beste Gelegenheit der Anfangsphase gehörte den Gastgeberinnen: Die eingewechselte Chiara Bouziane vergab in der 53. Minute.

Danach spielte sich vieles zwischen den Strafräumen ab. Große Möglichkeiten blieben Mangelware. Werder verteidigte konzentriert und ließ kaum noch gefährliche Abschlüsse zu, verpasste es aber zugleich, mit einem dritten Treffer frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.

Für zusätzliche Premieren sorgte Cheftrainerin Fritzy Kromp im weiteren Verlauf. Lilli Purtscheller (58.), Marie Gmeineder (74.), Julia Magerl (83.) und Wiktoria Zieniewicz (83.) kamen ebenfalls zu ihren ersten Pflichtspieleinsätzen für die Grün-Weißen.

Am Ende reichte der Vorsprung: Werder gewann das erste Saisonspiel beim Bundesliga-Neuling verdient mit 2:1 und feierte damit einen gelungenen Auftakt.

Am Sonntag, 30. August, steht das erste Heimspiel der neuen Saison an. Um 18.30 Uhr empfängt Werder auf „Platz 11“ RB Leipzig.