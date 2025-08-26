"Werder Legenden"zu Gast in Beverstedt

Die SG Beverstedt wird in diesem Jahr 125 Jahre alt und macht sich selbst ein ganz besonderes Geschenk: Am Samstag, 6. September werden die „Werder Legenden“ an der Brake zu Gast sein und ein Freundschaftsspiel gegen die Beverstedter bestreiten. Als Schiedsrichter haben die Organisatoren Schiri-Influencer „Qualle“ verpflichtet.

In der Traditionsmannschaft der Bremer, die in Beverstedt auflaufen wird, werden viele bekannte Namen stehen: Doublesieger Ivan Klasnic, Torsten Frings, Weltmeister Günter Hermann, Aaron Hunt und Philipp Bargfrede stehen auf der vorläufigen Kaderliste. „Die Mannschaft wird sich nahbar zeigen und auch für Selfies und Autogramme in der Halbzeit und nach Spielende zur Verfügung stehen“, teilt Beverstedts 1. Vorsitzender Andre Fricke mit.

„Die Trainer haben individuelle Regelungen für ihre Teams festgelegt, wer bei diesem Spiel dabei sein wird“, so Fricke. Auflaufen werden die Mannschaften zum einen mit Einlaufkindern, die durch die VGH Heinrich Jäger OHG ausgelost wurden, und zum anderen mit Nachwuchskickern der SG.



Der Eintritt ist ab 14.00 Uhr und die Beverstedter weisen darauf hin, dass die Straßen „An der Brake“ und „Amtsallee“ für Autos gesperrt sein werden. Eine Anreise per Rad oder zu Fuß wird empfohlen. Angepfiffen und geleitet wird die Partie um 16.00 Uhr von Schiri-Influencer „Qualle“, der durch die sozialen Medien gerade bei jungen Leuten sehr beliebt ist. Assistiert wird er von David Rosenbrock und Alan Houro. Pascal „Qualle“ Martin hat bei TikTok mehr als eine Million Follower und bietet in Beverstedt einen Workshop an, in dem er exklusive Einblicke über seinen Werdegang und die Schiedsrichterei gibt. Die Teilnahme kostet 20 Euro, Kombi-Tickets von Spiel und Workshop liegen bei 28 Euro. Anmeldungen nimmt der Verein unter info@sgbeverstedt.de entgegen.

Für die Moderation der Veranstaltung konnten die Beverstedter Heiko Neugebauer von Radio Bremen gewinnen und am Abend legt DJ Jan im Festzelt auf.



Karten für das Spiel gegen die Werder Legenden sind ab 12,50 Euro bei Edeka Hemeyer und VGH Jäger in Beverstedt erhältlich. VIP-Tickets inklusive Essen, Getränke und Sitzplatz kosten 69 Euro.

Online können Karten bei Eventim geordert werden: KLICK