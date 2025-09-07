Werder-Legenden locken viele Zuschauer nach Beverstedt

– Foto: FuPa Lüneburg

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum hatte die SG Beverstedt die Werder-Legenden zu Gast. Das Wetter, die Ex-Profis und vor allem die SG Beverstedt sorgten für eine gelungene Veranstaltung vor knapp 1500 Zuschauern an der Brake.

Gestern, 16:00 Uhr SG Beverstedt/Wellen SG Beverstedt/Wellen SV Werder Bremen Traditionself SV Werder Bremen Traditionself 1 9 Zwei Ziele hatten sich die Beverstedter, die mit einer Mix-Mannschaft aus 1. Herren, 2. Herren und Altherren antraten, vorgenommen: Ein eigenes Tor erzielen und nicht zweistellig verlieren. Beide Ziele wurden denkbar knapp erreicht. Das eigene Tor erzielte Werders Ex-Profi Dominik Schmidt und am Ende fehlte Werder ein Tor, um zweistellig zu siegen. 9:1 gewann die von Dieter Eilts betreute Mannschaft. Doch das Ergebnis war an diesem Tag nebensächlich. Viel mehr freuten sich die Zuschauer in einer angenehmen Atmosphäre auf ein Fußballfest an der Brake, welches von den Beverstedter Verantwortlichen hervorragend organisiert wurde.



Sportlich verlief das Duell nicht auf Augenhöhe. Schon nach fünf Minuten kam Torsten Frings an den Ball und der ehemalige Nationalspieler knallte die Kugel aus 18 Metern ins Netz. „Killer“ Ivan Klasnic legte kurz darauf das zweite Tor der Legenden nach. Der ehemalige Torjäger und Aaron Hunt zeigten sich besonders spielfreudig und brachte die Beverstedter Hintermannschaft immer wieder in Verlegenheit. Während des Spiels versorgte Moderator Heiko Neugebauer von Bremen Eins die Zuschauer mit Informationen und freute sich mit, als die Mannschaft von Trainer Mark Wandtlke zu ihrem ersehnten Treffer kamen. Allerdings unter kräftiger Mithilfe der Bremer, denn Dominik Schmidt traf ins eigene Tor und zu diesem Zeitpunkt hatten die Bremer schon einen ordentlichen Vorsprung. Aaron Hunt, Fabian Burdenski und Kevin Schindler erhöhten zuvor auf 5:0 für die Ex-Profis, die von Weltmeister Günter Herrmann auf das Feld geführt wurden.

– Foto: FuPa Lüneburg



In der zweiten Halbzeit bekamen die Legenden mit Jungspund Philipp Bargfrede noch lauffreudige Unterstützung und bauten das Ergebnis auf 9:1 aus. Bargfrede (2), Hunt und Schindler trafen für die Bremer. Die Beverstedter, die mit ihrer 1. Herren in der 1. Kreisklasse beheimatet sind, genossen das faire Spiel trotz des Ergebnisses sichtlich und auch die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. In der Halbzeitpause und nach dem Spiel zeigten sich die Legenden nahbar und standen für Autogramme und Selfies zur Verfügung.

– Foto: FuPa Lüneburg

Einen Wermutstropfen gab es trotzdem: Der angekündigte Schiri-Influencer „Qualle“ blieb auf dem Weg nach Beverstedt auf der Autobahn liegen und verpasste das Event. Dafür pfiff der Beverstedter Unparteiische Alan Houro die Partie souverän.