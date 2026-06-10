Werder-Legenden in Tarmstedt: SG Wörpetal wird 10 

Die Samtgemeinde Tarmstedt freut sich auf ein außergewöhnliches Sportereignis: Zum zehnjährigen Bestehen der SG Wörpetal trifft das Team auf dem Tarmstedter Sportplatz am 27. Juni auf die Legenden des SV Werder Bremen. Anstoß ist um 15.30 Uhr.
Die 2016 gegründete SG Wörpetal vereint Seniorenspieler (Ü32/Ü40/Ü50) aus den Stammvereinen FC Wörpetal und FC Ummel. Seit einem Jahrzehnt steht die Spielgemeinschaft für Zusammenhalt, Leidenschaft und gelebte Fußballkultur in der gesamten Samtgemeinde.
Die Jubiläumsfeier bietet Programm für Groß und Klein. Der Tag beginnt mit einem Jugendspiel beider Stammvereine, das die Nachwuchsarbeit der Region in den Mittelpunkt stellt. Für die jüngsten Besucher steht zudem eine Hüpfburg bereit – beste Voraussetzungen für einen rundum familienfreundlichen Nachmittag.
Ehemalige Werderprofis spielen auf Tarmstedter Rasen
Dann sorgt die Aussicht auf prominente Namen für zusätzliche Spannung. Um 15.30 Uhr wird das Spiel SG Wörpetal gegen die Werder Legenden angepfiffen. Die Zuschauer erwartet ein sportlich attraktives Duell, ein Hauch Bundesliga-Nostalgie und ein Fest der regionalen Fußballgemeinschaft. Ehemalige Werder-Profis wie Ailton, Torsten Frings, Tim Borowski oder Philipp Bargfrede könnten Teil der Legendenmannschaft sein und ein Wiedersehen mit echten Publikumslieblingen bescheren. Welche Spieler letztlich auflaufen, wird wie üblich kurzfristig bekannt gegeben.
Tickets für das Jubiläumsspiel sind online über Ticketmaster verfügbar. Die SG Wörpetal freut sich auf zahlreiche Gäste, die gemeinsam ein Jahrzehnt voller Teamgeist, Engagement und Verbundenheit feiern. (pm/isw)