Werder-Legenden in Tarmstedt: SG Wörpetal wird 10 

– Foto: Harneit

Die Samtgemeinde Tarmstedt freut sich auf ein außergewöhnliches Sportereignis: Zum zehnjährigen Bestehen der SG Wörpetal trifft das Team auf dem Tarmstedter Sportplatz am 27. Juni auf die Legenden des SV Werder Bremen. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Die 2016 gegründete SG Wörpetal vereint Seniorenspieler (Ü32/Ü40/Ü50) aus den Stammvereinen FC Wörpetal und FC Ummel. Seit einem Jahrzehnt steht die Spielgemeinschaft für Zusammenhalt, Leidenschaft und gelebte Fußballkultur in der gesamten Samtgemeinde.

Die Jubiläumsfeier bietet Programm für Groß und Klein. Der Tag beginnt mit einem Jugendspiel beider Stammvereine, das die Nachwuchsarbeit der Region in den Mittelpunkt stellt. Für die jüngsten Besucher steht zudem eine Hüpfburg bereit – beste Voraussetzungen für einen rundum familienfreundlichen Nachmittag.