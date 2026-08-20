Werder II vergibt Führung und unterliegt Flensburg

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Die U23 des SV Werder Bremen hat gegen Spitzenreiter SC Weiche Flensburg eine Führung aus der Hand gegeben und musste sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Damit bleibt die Mannschaft am Tabellenende der Regionalliga Nord.

Gegen den routinierten und körperlich überlegenen Gegner hielten die Bremer zunächst gut mit. Nach einem ersten Abschluss von Rasmus Tobinski (24.) verpasste Jakob Wiehe wenig später nur knapp die Führung, wurde jedoch im letzten Moment geblockt (26.). Mit fortschreitender Spielzeit setzte sich Flensburg jedoch besser in Szene und kam durch Raul Celotto, der nach einer Ecke nur die Latte traf, zur bis dahin besten Chance der Partie (33.). Dennoch gingen die Bremer mit einer Führung in die Pause: Nach starker Vorarbeit von Darwin Soylu vollendete Cimo Röcker mit energischem Einsatz zum 1:0.

Der gute Halbzeitstand geriet jedoch schnell in Vergessenheit. Flensburg legte im zweiten Durchgang wie erwartet zu, und die Bremer konnten den Vorsprung trotz erkennbaren Willens nicht über die Zeit bringen. Ein Doppelschlag von Ibrahim Ali, der seine beiden Treffer verhältnismäßig leicht erzielen konnte, drehte die Partie zugunsten der Gäste. Dabei blieb es letztlich auch, obwohl sich die U23 nicht geschlagen gab: Ein aktiver Soylu scheiterte in der 76. Minute noch mit einem Lattentreffer am möglichen erneuten Ausgleich.