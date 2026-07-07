Werder II und VfB Oldenburg eröffnen Regionalliga Nord

Die Spannung steigt: Die Regionalliga Nord öffnet am Freitag, den 31. Juli 2026, ihre Pforten für die Saison 2026/2027. Den offiziellen Startschuss bildet ein echtes Nachbarschaftsduell, wenn die U23 des SV Werder Bremen den VfB Oldenburg empfängt. Die Partie wird um 19 Uhr auf dem traditionsreichen Platz 11 am Weserstadion angepfiffen.

Der Eröffnungsabend steht nicht nur sportlich im Zeichen des Neuanfangs. Nach einer rund einjährigen, intensiven Bauphase erstrahlt der „Platz 11“ in der Bremer Pauliner Marsch in völlig neuem Glanz. Die umfassende Sanierung der Funktionsräume und des Gastronomiebereichs soll sowohl für die Aktiven als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine deutlich verbesserte Infrastruktur und einen modernen Service bieten.

NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert blickt der Eröffnung euphorisch entgegen: „Wir freuen uns auf den Startschuss in die neue Saison. Zusammen mit der Wiedereröffnung der Stadionanlage bildet das Spiel zwischen zwei etablierten Mannschaften einen großartigen Rahmen für ein Eröffnungsspiel.“ Die Spielstätte wird auch künftig eine zentrale Rolle im Bremer Fußball einnehmen, unter anderem als Heimstätte für die Nachwuchsteams sowie für die Spiele in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Sportlicher Gradmesser zum Saisonauftakt

Für beide Klubs ist das Eröffnungsspiel eine frühe Standortbestimmung. Auf Bremer Seite sieht Oliver Hüsing, Leiter des Werder-Leistungszentrums, der neu formierten U23 entgegen. „Für unsere neu zusammengestellte U23 wird das Duell mit dem VfB Oldenburg direkt ein guter Gradmesser. Wir hoffen, dass die Werder-Fans zahlreich erscheinen, um mit uns gemeinsam einen tollen Fußball-Abend zu erleben“, sagte Hüsing in der Pressemeldung des NFV.

Auch der VfB Oldenburg, der als ambitionierter Traditionsverein in die Saison geht, reist natürlich mit dem Ziel an, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. VfB-Geschäftsführer Sebastian Schachten betont: „Wir freuen uns sehr auf das Eröffnungsspiel am Freitagabend und die damit verbundene Einweihung des umgebauten Platz 11. Wir erwarten eine sehr spielstarke Bremer Mannschaft, aber wollen das Spiel natürlich erfolgreich für uns gestalten.“